Полезную смесь можно приготовить самостоятельно из подручных средств

Качество почвы в огороде невероятно важно: именно от нее зависит, насколько богатым будет урожай. Грунт нужно периодически улучшать – делать его более рыхлым и плодородным. Опытные садоводы используют натуральное удобрение, которое легко можно сделать самостоятельно, причем без дополнительных трат.

Способ приготовления перегноя в домашних условиях

Повысит плодородие почвы самый обычный перегной, который состоит из органических продуктов. Купить перегной можно в специализированном магазине для огородников, а можно приготовить в домашних условиях.

Для этого необходимо собирать в ведро все остатки пищевых продуктов, которые не использовались в процессе готовки или не были съедены. Не стоит добавлять лишь цитрусовые – они навредят будущему урожаю.

Когда емкость с продуктами заполнится, ее нужно просто залить водой и тщательно перемешать. Органическое удобрение для огорода готово. Теперь его нужно распределить по грядкам и дождаться, пока перегной постепенно не переработается в огороде.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить натуральное удобрение для сада из листьев ревеня.