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Свежие овощи круглый год: как вырастить огурцы на подоконнике

Свежие овощи круглый год: как вырастить огурцы на подоконнике
Фото: 2007:05:02/www.globallookpress.com
Добиться домашнего урожая помогут три простых правила

Огурцы считаются довольно неприхотливыми в уходе, именно поэтому свежие овощи можно вырастить в квартире. Добиться домашнего урожая без особых усилий возможно даже в том случае, если нет балкона, – подойдет самый обычный подоконник.

Радовать себя свежими овощами круглый год помогут несколько простых правил. Как вырастить огурцы на подоконнике, читайте в материале "Утро.ру".

Шаг первый – подготовка грядок

Лучше всего для размещения огурцов подойдут окна, которые выходят на юг. Для домашних грядок подойдет любая емкость не менее 50 см в ширину – цветочный горшок или хозяйственный ящик.

Чтобы урожай был богатым, почву также нужно подготовить правильно. Подойдет смесь торфа, дерновой земли, древесных опилок и чистого крупнозернистого песка. На дно горшка выкладывают керамзит для дренажа.

Шаг второй – посев огурцов

Сеять огурцы можно уже в конце февраля. Семена необходимо поместить в землю на глубину не больше 2 см и поставить горшки в теплое темное место. Когда появятся первые ростки, их перемещают на подоконник. При этом температура в комнате должна быть около +15°С.

Шаг третий – уход за растениями

Огурцы важно регулярно поливать. По мере роста побеги необходимо прищипывать. Делают это на высоте около 50 см от подоконника, обкручивая верхушку растения вокруг проволоки, натянутой над грядками.

Огурцы в домашних условиях сможет вырастить даже неопытный садовод, если соблюдать эти простые правила. Растения также можно периодически подкармливать, однако необходимо соблюдать осторожность: некоторые удобрения лишь навредят урожаю.

Кроме того, огурцы легко вырастить и на балконе бутылочным способом.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на 14 июня.

Карина СИРАЗОВА

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