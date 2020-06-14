Растения могут погибнуть из-за неправильного использования средства

Многие дачники используют марганцовку у себя в саду – она подходит для протравливания семян, для замачивания клубней перед посадкой или лечения растений. Однако важно не забывать, что неправильное использование средства может нанести большой вред.

Проблема №1

Если раствор марганцовки был смешан неправильно, то протравливание в таком средстве может привести к их уничтожению. Поэтому важно соблюдать правильную концентрацию.

Проблема №2

Также неправильная дозировка может навредить и корням растений при поливе такой жидкостью. Если слабый раствор устраняет вредителей, то более сильный сжигает корневую систему.

Проблема №3

Добавление раствора марганцовки в почву меняет ее кислотность. Растения, которые не любят окисленную землю могут начать плохо расти. Лучше всего добавлять марганцовку в землю с высоким щелочным составом, либо чуть позже после обработки добавить раскислитель.

Правильней всего перед добавлением раствора марганца проверяют кислотность почвы, чтобы избежать проблем. Неправильные сочетания прикормки могут также нанести вред – например, использовать марганцовку с азотными удобрениями нельзя.

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