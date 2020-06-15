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Календарь садовода: что нужно делать в огороде 15 июня

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 15 июня
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеКалендарь садовода: какие работы можно проводить в огороде с 15 по 21 июня
План садовых работ на день

По лунному календарю 15 июня отлично подходит для посева морковки, редьки, свеклы, сахарного гороха и белокочанной капусты. В этот день огородники также могут спокойно убрать штамбовую и корневую поросли у ягод, удалить усы у земляники. Подробнее о том, чем еще стоит заняться в этот понедельник, а от чего категорически отказаться – в материале "Утро.ру".

Что нужно делать 15 июня

В этот день дачникам стоит заняться размножением декоративных многолетников. К таким относятся гортензия, роза, дейция, чубушник. Сразу после этого можно преступить к установке опор под сливы, яблони, абрикосы и груши.

Не забудьте 15 июня и о подкормке газона и георгин. В этот день также можно убрать перезревшие ягоды крыжовника и черной смородины и обработать тепличные огурцы.

Чего делать нельзя 15 июня

Несмотря на хорошую погоду в этот день, запрещено излишне поливать любые растения. Даже если будет слишком жарко – не торопитесь с этим делом. Заниматься пересадкой комнатных растений нельзя, обрезать их тоже не стоит.

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем садовода на весь июнь, а также опубликовало его на неделю с 15 по 21 июня. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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