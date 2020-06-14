Что можно и нельзя делать в саду в третью неделю июня 2020 года

Все дачники знают, что Луна и ее фазы оказывают сильное влияние на развитие растений. При правильном соблюдении лунного календаря можно неплохо улучшить состояние своего сада и огорода. "Утро.ру" расскажет, что следует делать дачнику с 15 по 21 июня.

15 – 16 июня

Луна будет в убывающей фазе в знаке Овна. Понедельник будет лучшим днем, чтобы заняться уходом за розами. Если они уже отцвели, то можно их подкормить. Лучше всего заняться этим ближе к вечеру. Во вторник благоприятными будут обрезки растений, кустарников. Также можно заняться борьбой с вредителями.

17 – 18 июня

Луна будет убывать. Под ее предводительством выступит Телец. Можно заняться посадкой – хорошо взойдут практически все культуры, посаженные в эти дни. В цветнике хорошо разрастутся кустарники и розы, посаженные в среду или четверг. Можно заняться стрижкой кустов или деревьев. Неблагоприятными будут все работы по пересадке.

19 июня

В пятницу Телец переходит в знак Близнецов. Благоприятными окажутся работы по пасынкованию томатов, борьбе с вредителями и рыхлению почвы. Можно заняться уходом за газоном. Пересаживать растения в этот день не рекомендуется.

20 – 21 июня

Новолуние, поэтому никаких работ в саду и огороде лучше не проводить.

Ранее "Утро.ру" поделилось подробным календарем садовода на весь июнь.