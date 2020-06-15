Многие дачники высаживают растительность как придется, а так нельзя

Бывает, рассаду выбрал замечательную, посадил, хорошо прижилось, ухаживал правильно, а урожая как не было так и нет. Причина может быть довольно банальной – неправильные соседи. Ведь многие растения не могут ужиться, из-за чего порой начинают отравлять друг друга или делиться инфекциями.

Грецкий орех

Орех может выдавить из земли близ его посадки многие растения. Дело в том, что дерево обладает фунгицидными свойствами. Даже трава растет под ними без особого желания.

Также это растение очень любит влагу. Разрастаясь массивными корнями, орех может лишить другие культуры необходимой воды.

Важно: орех растет без каких-либо проявлений первые пять лет. К десяти годам он разрастается и начинает вредить окружающим растениям.

Черешня

Дерево вытесняет вблизи себя многие растения. Им не хватает солнца из-за пышной кроны, а также влаги, поскольку черешня очень много потребляет воды. Как и с орехом, первое время с ней проблем нет, неприятности всплывают на восьмой – десятый год роста.

Можжевельники и хвойники

Эти кустарники и прочие виды растений подобного типа, несмотря на то что многим болезням не подвержены, являются активными переносчиками инфекций. Особо они вредят грушам, вишням и сливам.

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