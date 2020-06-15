Популярные средства могут серьезно навредить растениям

В последнее время появляется все больше советов по народным прикормкам. Одно дело, когда от таких средств нет никакого вреда и совсем другое, когда их использование может серьезно повредить растения. Далеко не всегда популярные методы действуют так, как описывается во многих статьях.

Раствор йода

Йод является летучим веществом. Сейчас очень популярна прикормка, где на ведро воды добавляют 10 капель йода. Дело в том, что такой метод не несет никакой пользы – средство за считанные минуты испаряется и в результате не попадает в землю.

Кроме того, в России во всех регионах в почве присутствует достаточное количество этого минерала. Важная особенность его заключается в том, что он сдерживает рост корней. Во многих странах превышения уровня йода в плодах считается нарушением.

Борная кислота

Согласно популярным советам, прикормка из борной кислоты делается из 10 литров воды с добавлением 2 гр средства. Но для растений эта доза является слишком серьезной. Излишки накапливаются в плодах, поэтому дачный урожай становится не таким уж и полезным.

Марганцовка

Для протравливания семян марганец – хорошее средство, но прикармливать им растения не стоит. В почве этого вещества хватает, а для хорошего роста растению требуется не более, чем 0,002 гр. Часто раствор марганцовки используют еще и для лечения или обеззараживания – тут проблема в том, что среда для роста растений наоборот должна быть разнообразной.

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