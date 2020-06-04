Какие работы нужно проводить в саду, чтобы получить хороший урожай

В начале июня еще не поздно заняться высадкой томатов, огурцов, кабачков и других культур, но важно помнить, что делать это лучше всего по садовому календарю, чтобы правильно контролировать рост и развитие растений.

На томатах важно удалить пасынки в начале месяца, заниматься регулярной подкормкой растений раз в десять дней, а также не забывать о поливах.

В середине июня можно снова посеять огурцы на рассаду для высадки в середине лета. Можно дополнительно посеять зелень на месте отцветших тюльпанов.

1 и 2 июня

Можно заняться посевом бобовых и мяты, заняться черенкованием. Если в саду есть декоративные растения, то эти дни будут хорошими для формовой обрезки кустарников. Также благоприятны все уходовые процедуры.

3 июня

Хорошо пойдет посадка огурцов, щавеля и зелени. Можно заняться прополкой и подкормкой растений.

4 и 5 июня

Полнолуние, поэтому посевные работы лучше не проводить.

6 по 9 июня

Хорошо пойдут пойдут в рост корневые растения, посаженные в эти дни. Это может быть картофель, свекла, репа, морковь и другие культуры. Можно проводить поливы и прикормки различными настоями.

10 и 11 июня

Высаживать новые растения в эти дни не рекомендуется – главенствовать будет Водолей, не отличающийся сильным плодородием. Благоприятными будут любые уходовые процедуры: удаление сорняков, обработка от вредителей, прикормки и интенсивные поливы.

12 по 14 июня

Можно заняться посадкой растений, чьи плоды предназначены для длительного хранения. Однако 13 числа запрещены любые посевные работы и пересадки, поскольку Луна будет в убывающей фазе.

15 и 16 июня

Благоприятны любые посевные работы, если урожай планируется оставить на долгое хранение. Можно высаживать репу, картофель и редьку, а также выкапывать лук и ранний картофель. Обработка растений от вредных насекомых или болезней в эти дни будет полезна.

17 по 19 июня

Можно выкопать ранний картофель и луковичные цветы после того, как они отцвели. Также благоприятными будут работы по формированию тепличных растений. Хорошо в эти дни проводить обработку сада от вредителей.

20 по 22 июня

Новолуние, поэтому любые посадочные работы запрещены.

23 по 25 июня

Можно заняться сбором и заготовкой семян на будущее, а также заняться уходом за растениями.

26 и 27 июня

Хорошие дни для того, чтобы заняться черенкованием растений.

28 июня

Проводить посевные и пересадочные работы нежелательно.

29 и 30 июня

Следует заняться обрезкой декоративных растений, если такие имеются в саду. Благоприятными будут любые уходовые процедуры, будь это прополка, прикормка ил обработка от вредителей.

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