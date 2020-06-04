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В начале июня еще не поздно заняться высадкой томатов, огурцов, кабачков и других культур, но важно помнить, что делать это лучше всего по садовому календарю, чтобы правильно контролировать рост и развитие растений.
На томатах важно удалить пасынки в начале месяца, заниматься регулярной подкормкой растений раз в десять дней, а также не забывать о поливах.
В середине июня можно снова посеять огурцы на рассаду для высадки в середине лета. Можно дополнительно посеять зелень на месте отцветших тюльпанов.
1 и 2 июня
Можно заняться посевом бобовых и мяты, заняться черенкованием. Если в саду есть декоративные растения, то эти дни будут хорошими для формовой обрезки кустарников. Также благоприятны все уходовые процедуры.
3 июня
Хорошо пойдет посадка огурцов, щавеля и зелени. Можно заняться прополкой и подкормкой растений.
4 и 5 июня
Полнолуние, поэтому посевные работы лучше не проводить.
6 по 9 июня
Хорошо пойдут пойдут в рост корневые растения, посаженные в эти дни. Это может быть картофель, свекла, репа, морковь и другие культуры. Можно проводить поливы и прикормки различными настоями.
10 и 11 июня
Высаживать новые растения в эти дни не рекомендуется – главенствовать будет Водолей, не отличающийся сильным плодородием. Благоприятными будут любые уходовые процедуры: удаление сорняков, обработка от вредителей, прикормки и интенсивные поливы.
12 по 14 июня
Можно заняться посадкой растений, чьи плоды предназначены для длительного хранения. Однако 13 числа запрещены любые посевные работы и пересадки, поскольку Луна будет в убывающей фазе.
15 и 16 июня
Благоприятны любые посевные работы, если урожай планируется оставить на долгое хранение. Можно высаживать репу, картофель и редьку, а также выкапывать лук и ранний картофель. Обработка растений от вредных насекомых или болезней в эти дни будет полезна.
17 по 19 июня
Можно выкопать ранний картофель и луковичные цветы после того, как они отцвели. Также благоприятными будут работы по формированию тепличных растений. Хорошо в эти дни проводить обработку сада от вредителей.
20 по 22 июня
Новолуние, поэтому любые посадочные работы запрещены.
23 по 25 июня
Можно заняться сбором и заготовкой семян на будущее, а также заняться уходом за растениями.
26 и 27 июня
Хорошие дни для того, чтобы заняться черенкованием растений.
28 июня
Проводить посевные и пересадочные работы нежелательно.
29 и 30 июня
Следует заняться обрезкой декоративных растений, если такие имеются в саду. Благоприятными будут любые уходовые процедуры, будь это прополка, прикормка ил обработка от вредителей.
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