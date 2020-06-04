Некоторым видам культур совершенно не рекомендуется соседство в саду

Неправильно посаженные друг с другом растения могут буквально за один сезон изжить друг друга. Бывает, что культура может расти слишком быстро, вытесняя другие, или выделять корневой системой вещества, вредные для других посадок.

Высаживать, конечно, такие агрессивные растения в саду с другими можно. Для этого следует ограждать корневую систему в земле, помещая их в бездонных контейнерах или отделяя глубоко закопанной бордюрной лентой.

Топ-5 самых агрессивных растений

Ландыши

Красивые весенние цветы, которые не требуют особого ухода в выращивании, могут стать настоящими захватчиками огорода. Их корневая система быстро разрастается, выделяя вещества, которые могут нанести серьезный ущерб другим культурам.

Пестролистная сныть

Как и обыкновенная, пестролистная сныть может разрастаться по всему огороду с невероятной скоростью. Ее корневая система легко вытесняет другие растения. Проблема заключается также в том, что этот декоративный куст размножается еще и с помощью корней, поэтому, если допустить его разрастание, исправить ситуацию будет очень трудно.

Щавель

Это растение лучше всего высаживать на ограниченной территории вдали от других культур. Оно очень быстро размножается с помощью корней и семян, поэтому его необходимо регулярно пропалывать и обламывать цветоносы сразу, как они появляются.

Мята

Несмотря на свою пользу не только для здоровья, но и в отпугивании некоторых вредителей, мята может вытеснить многие культуры с огорода. Ее корневую систему следует брать под контроль, чтобы растение не разрослось по всей территории.

Подсолнечник

Подсолнухи высаживать рядом с другими растениями не рекомендуется из-за того, что они выделяют в почву особые вещества, которые мешают растениям по соседству усваивать полезные минералы. Культуры, расположенные рядом с подсолнечником, будут плохо расти, даже при должном уходе, делится автор канала "Садоеж" на "Яндекс.Дзен".

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