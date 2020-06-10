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Лишились урожая: чем запрещено удобрять огурцы

Лишились урожая: чем запрещено удобрять огурцы
Фото: pixabay.com
Нашатырный спирт вреден для растения

Для того чтобы получить богатый огуречный урожай, нужно с умом подойти к выбору удобрения. Эксперименты с новыми "чудодейственными" средствами для роста огурцов могут закончиться плачевно. "Утро.ру" делится списком того, чем противопоказано удобрять эти овощи.

Нашатырный спирт

Известно, что это средство стимулирует рост огурцов – некоторые советуют опрыскивать раствором спирта листья и землю рядом с растением. Действительно, даже на неплодородной почве огурцы начнут активный рост. Но вот потом весь положительный эффект сойдет на нет. После такой обработки листья растения со временем поникают и скручиваются. Сами же плоды вырастают горькими и жесткими.

Конский навоз

Это удобрение хорошо подходит для осенней подготовки почвы под посадку огурцов.

А вот использовать свежий конский навоз для непосредственного удобрения огурцов не стоит – в этом продукте жизнедеятельности лошадей содержится много аммиака, и плоды могут накопить вредные нитраты.

Пасынки томатов

Опытные садоводы не советуют сажать помидоры рядом с огурцами. При этом срезанная зеленая масса томатов тоже не подходит для прикорма огурцов. Это связно с тем, что такая обработка огурцов способна снизить их иммунитет, а ослабленное растение может заболеть и даже погибнуть.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вырастить огурцы на балконе.

Ольга ФЕДОРОВА

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