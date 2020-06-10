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На пользу урожаю: почему не нужно подвязывать помидоры

На пользу урожаю: почему не нужно подвязывать помидоры
Фото: pixabay.com
Важно выбрать подходящий сорт

Большинство садоводов знакомы с проблемами, которые сопутствуют подвязыванию томатов. Это достаточно трудозатратное занятие – от него и спина болит и находиться в душной теплице много времени тяжело. Кроме того, помидоры часто приходится перевязывать – и весь процесс начинается заново.

Однако от этого рутинного этапа в выращивании томатов можно вовсе отказаться. Главное, следовать простым советам, которыми с радостью делится "Утро.ру".При этом урожай помидоров будет богатый, плоды останутся на стеблях, не будут падать и заваливаться.

Основная задача – правильно подобрать сорт. Лучше отказаться от высокорослых сортов – брать следует низкорослые, можно средние.

У невысоких сортов вырастают толстые, мощные стебли – помидоры отлично растут и без подвязки, а урожай получается богатым.

Еще томаты нужно правильно подкормить – лучше азотом. Также следует обеспечить достаточную освещенность в теплице.

И еще совет – после того, как помидоры завязались, можно покрыть почву под растением сеном – тогда даже упавший плод не загниет и сохранится.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем запрещено удобрять огурцы.

Ольга ФЕДОРОВА

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