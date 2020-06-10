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Большинство садоводов знакомы с проблемами, которые сопутствуют подвязыванию томатов. Это достаточно трудозатратное занятие – от него и спина болит и находиться в душной теплице много времени тяжело. Кроме того, помидоры часто приходится перевязывать – и весь процесс начинается заново.
Однако от этого рутинного этапа в выращивании томатов можно вовсе отказаться. Главное, следовать простым советам, которыми с радостью делится "Утро.ру".При этом урожай помидоров будет богатый, плоды останутся на стеблях, не будут падать и заваливаться.
Основная задача – правильно подобрать сорт. Лучше отказаться от высокорослых сортов – брать следует низкорослые, можно средние.
У невысоких сортов вырастают толстые, мощные стебли – помидоры отлично растут и без подвязки, а урожай получается богатым.
Еще томаты нужно правильно подкормить – лучше азотом. Также следует обеспечить достаточную освещенность в теплице.
И еще совет – после того, как помидоры завязались, можно покрыть почву под растением сеном – тогда даже упавший плод не загниет и сохранится.
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