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Календарь садовода: что нужно делать в огороде 11 июня

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 11 июня
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
План садовых работ на день

11 июня по лунному календарю начинает развиваться корневая система всех растений. Поэтому при земляных работах садоводам нужно быть очень аккуратными. Даже если слегка задеть корень, посадка погибнет. Еще этот день считается идеальным для полива декоративных кустарников и цветов. О том, что можно делать в саду сегодня, а чего категорически избежать, рассказывает "Утро.ру".

Что нужно делать 11 июня 

В этот день у дачников много дел. В пленочной теплице стоит заняться сбором первого урожая огурцов, брокколи и цветной капусты. Подвязать к опорам цветы, опрыскать семечковые культуры (груши, яблони, айвы). Также можно заняться черенкованием многолетних цветов, рыхлением, поливом и подкормкой овощей.

Чего делать нельзя 11 июня

Ограничений для садоводов и огородников 11 июня значительно меньше. В этот день строго запрещается обрезать плодоносящие культуры. Окучивание и рыхление посадок не возбраняется, но делать это нужно максимально осторожно.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на весь июнь.  

Юлия ЕВГРАФОВА

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