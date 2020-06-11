Сухие стебли сделают почву более плодородной

Добиться богатого урожая картофеля можно благодаря особой посадке. Существует много различных методов, например, с помощью досок или бочек. "Утро.ру" делится еще одним эффективным способом, который поможет увеличить урожай картошки.

Метод посадки картофеля под соломой

Шаг первый – подготовка клубней и почвы

Немногие знают, что сажать лучше уже проросший картофель. Только так можно убедиться, что ростки взойдут. Почву предварительно нужно вспахать и разрыхлить. Затем перед посадкой необходимо сделать в земле небольшие углубления.

Шаг второй – посадка картофеля

Картошку кладем в подготовленные лунки на расстоянии около 15 см друг от друга и аккуратно засыпаем их землей. Сверху накрываем грядку соломой. Слой должен быть толстым, не меньше 10 сантиметров.

Шаг третий – уход за ростками

Когда появится первая ботва, солому нужно обновить, как так со временем она будет перегнивать, делая почву более плодородной. Картошку необходимо поливать, также можно периодически делать прикорневую подкормку.

Благодаря такому методу картофель вырастет ровным и чистым. Кроме того, грядку не придется пропалывать от сорняков.

Ранее "Утро.ру" поделилось "урожайным" способом посадки картошки от агронома.