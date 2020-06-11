Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Для богатого урожая: метод посадки картофеля под солому

Для богатого урожая: метод посадки картофеля под солому
Фото: Fotostand / K. Schmitt/www.globallookpress.com
Сухие стебли сделают почву более плодородной

Добиться богатого урожая картофеля можно благодаря особой посадке. Существует много различных методов, например, с помощью досок или бочек. "Утро.ру" делится еще одним эффективным способом, который поможет увеличить урожай картошки.

Метод посадки картофеля под соломой

Шаг первый – подготовка клубней и почвы

Немногие знают, что сажать лучше уже проросший картофель. Только так можно убедиться, что ростки взойдут. Почву предварительно нужно вспахать и разрыхлить. Затем перед посадкой необходимо сделать в земле небольшие углубления.

Шаг второй – посадка картофеля

Картошку кладем в подготовленные лунки на расстоянии около 15 см друг от друга и аккуратно засыпаем их землей. Сверху накрываем грядку соломой. Слой должен быть толстым, не меньше 10 сантиметров.

Шаг третий – уход за ростками

Когда появится первая ботва, солому нужно обновить, как так со временем она будет перегнивать, делая почву более плодородной. Картошку необходимо поливать, также можно периодически делать прикорневую подкормку.

Благодаря такому методу картофель вырастет ровным и чистым. Кроме того, грядку не придется пропалывать от сорняков.

Ранее "Утро.ру" поделилось "урожайным" способом посадки картошки от агронома.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Польше нашли новый способ навредить "Северному потоку - 2"

Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать

Скорая и полиция: дом Ефремова оцепили - видео

Актер заперся в квартире после аварии и отказывался ехать на допрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей