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Большие и сахарные: чем правильно подкармливать помидоры

Большие и сахарные: чем правильно подкармливать помидоры
Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Смесь из золы и йода поможет вырастить крупные томаты

Чтобы урожай помидоров был богатым, нужно правильно прикормить растение. У каждого садовода есть свои секреты. Сегодня "Утро.ру" делится самыми лучшими вариантами подкормки. После таких удобрений плоды вырастут крупными, а на вкус будут сладкими.

Во-первых, нужно выбрать подходящий сорт томатов. Если на выходе хочется получить сладковатые помидоры, то лучше брать крупноплодные сорта или сорта с пометкой "БИФ".

Один из хороших способов подкармливания – это полив питательной смесью под корень. Для его приготовления нужно взять 5 литров кипяченой воды, 4 стакана золы, 1 чайную ложку борной кислоты и 40 капель йода. Смесь нужно оставить в темном месте на сутки.

Перед поливом разбавлять водой. Пропорция 1:10. Под крупный куст уйдет около 0,5 литра.

Второй эффективный способ – опрыскивание. Тут опять понадобится борная кислота – 1 чайная ложка на 1 литр кипятка. Потом этот литр нужно перелить в емкость с холодной водой объемом 5 литров. Таким питательным раствором нужно опрыскивать кусты.

Эти нехитрые советы помогут вырастить отличный урожай томатов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему не нужно подвязывать помидоры.

Ольга ФЕДОРОВА

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