За весь период растение нужно трижды удобрить

Преимущество китайского способа заключается в том, что на гребне (а китайцы сажают лук именно так) луковицам достается больше солнца, и они становятся более стойкими к заболеваниям. Плюс, так за грядками удобнее ухаживать.

Лук нужно высаживать в теплый грунт. В конце апреле начинается благоприятное для посева время, однако год на год не приходится.

Для того чтобы получить богатый урожай, нужно правильно подобрать посадочный материл. Нужно брать луковички диаметром около 15 мм, а более крупный севок используют для выгонки зелени. Нельзя брать засохшие, мелкие или больные луковицы.

Посадочный материал следует сложить в коробку. А за 14 дней до посадки его нужно прогреть у батареи 10-12 часов, можно выставить на солнце.

Перед тем как сеять луковицы, их нужно освободить от шелухи и сухих хвостиков. За сутки до посева луковицы нужно прогреть в сорокоградусной воде с биостимулятором роста.

Также важным этапом является подготовка участка. Ее нужно начать с середины осени: землю перекопать, а перед этим присыпать удобрением. На каждый квадратный метр – по 1 столовой ложке суперфосфата, по 2 столовые ложки доломитовой муки и по 1 чайной ложке нитроаммофоски.

Весной нужно подпитать участок азотным удобрением и подготовить гребни для посадки. Сеять лук лучше в солнечный день. Севок нужно погрузить в почву на глубину 3 см, приминать не следует – тогда почва под луковицей останется рыхлой, а корням будет проще добывать питательные вещества.

Важный этап – открытие гребней в июне. В начале лета луковицы нужно раскопать на 2/3 высоты и сгрести почву с верха гребней в пространство между рядами.

Затем нужно регулярно поливать лук, рыхлить грунт, пропалывать грядки и защищать растения от паразитов. Почву следует всегда держать влажной

За весь период до сбора урожая лук нужно три раза подкормить. В середине мая – смешать 10 л воды с 5 чайными ложками мочевины. В середине июня – смещать 10 л воды с 40 г соли калия, 15 г мочевины и 15 г суперфосфата. Как начнет формироваться репка – смешать 10 л воды с 25 г суперфосфата и 15 г соли калия. 10 литров хватит на 4 квадратных метра.

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