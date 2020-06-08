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Самый урожайный: метод посадки картошки от агронома

Самый урожайный: метод посадки картошки от агронома
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для такого способа выращивания картофеля не потребуется много сил

Существует множество методов выращивания картошки, однако на деле далеко не все их них бывают эффективны. Кто-то придерживается старых традиций, а кто-то, к примеру, пробует выращивать картошку в бочках или по китайскому методу

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, какой способ он считает наиболее эффективным. Он утверждает, что даже на слабо плодородных почвах с помощью такого выращивания удается получить достойный урожай. 

Инструкция по посадке картофеля "урожайным" способом

Необходимо взять плоские доски и сделать из них что-то наподобие контейнера. Его высота должна составлять около 30 сантиметров, в остальных размерах ограничений нет – все зависит от ваших личных запросов. Дно таких ящиков следует заполнить ветками, листвой, ботвой, торфом и плодородной землей. 

Высаживать картошку в почву нужно в шахматном порядке, при этом соблюдая расстояние между рядами в 30 сантиметров. 

Когда кусты будут подрастать, нужно досыпать в контейнер почву – это заменит окучивание.

Особенность этого метода заключается в том, что фактически каждый кустик оказывается как бы с краю. Так он лучше охвачен солнцем, а следовательно производит больше урожая. К тому же поливать растения в таком виде гораздо легче. 

Михаил Воробьев утверждает, что такой метод позволит получить хороший урожай картошки и улучшить состояние почвы. 

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем садовых работ с 8 по 14 июня.

Евгения НАГОРСКАЯ

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