Из него можно сделать массу полезных и интересных вещей

Если у вас сломался зонт, то не спешите его выкидывать – вероятно, ему найдется достойное применение в хозяйстве. Он может быть полезен в огороде или использоваться для домашних заготовок. Достаточно лишь применить немного фантазии.

Первое применение – нарукавники

Из ткани зонта можно сшить хорошие нарукавники или наколенники для работы в саду. Дело в том, что такой материал водонепроницаемый и достаточно плотный. Он будет хорошо защищать от грязи или, к примеру, иголок на розах.

Второе применение – клумба

Старый зонт можно использовать в качестве украшения сада. Для этого нужно открыть его и положить на углубление в земле ручкой вверх. Затем туда следует насыпать земли и посадить какие-нибудь красивые цветы. Достоинство этого метода заключается в том, что благодаря обтекаемой форме зонта во время дождя в такую клумбу будет поступать больше влаги.

Третье применение – сушка лука

Каркас от зонта может пригодиться для сушки лука или чеснока. Для этого нужно сплести косу из плодов, после чего подвесить ее на край спицы. Сам зонт при этом можно подвесить куда угодно.

Четвертое применение – подвязка растений

Каркас зонта может оказаться достаточно крепким для того, чтобы сделать из него опору для растений или подвязать их с разных углов к спицам, делится автор канала "Садоеж" на "Яндекс.Дзен".

Также из зонта можно сделать опору для вьющихся растений. Для этого нужно по кругу соединить спицы леской и пустить по ним, например, плющ. Растение разрастется в огороде, и у вас получится интересный декор.

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