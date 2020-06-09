От вредителей поможет простой нашатырный спирт

Для того чтобы урожай огурцов был богатым, лучше использовать рассаду. При этом нужно помнить, что огурцы очень любят органику, поэтому перед посадкой нужно тщательно подготовить грунт.

Если времени на основательную подготовку грядок нет, можно обойтись теплыми лунками. На дно такой ямки нужно положить какую-нибудь зеленую массу, например, мелко порезанную крапиву.

После посадки следует накрыть огурцы обрезанной двухлитровой или пятилитровой бутылкой. При этом в холодную погоду крышку нужно держать закрытой, а в теплую – открыть.

Таким образом, под бутылкой будет сформирован микроклимат, который поможет огурцам прижиться и активирует их быстрый рост.

Первые две недели после посадки, огурцы можно ничем не подкармливать, но нужно постоянно поливать их.

Уже через две недели появится несколько листиков и начнут расти завязи – пришло время формировки огурца.

До пятого настоящего листа нужно оборвать все пасынки и все завязи. Дальше можно вести растение в один стебель или же после пятого листа дать развиваться всем пасынкам и всем завязям.

А вот удобрять огурцы нужно органикой, к примеру, сброженной травой. От вредителей поможет простой нашатырный спирт – им нужно обрызгать землю рядом, корень растения и листики.

Еще огурцам нужен калий и фосфор – моно использовать золу в качестве подкормки.

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