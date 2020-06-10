Добиться результата поможет обычная пластиковая бутылка

Вырастить огурцы самостоятельно можно не только в огороде, но и в квартирных условиях. Уход за овощами не потребует много сил – справиться с ним смогут даже начинающие садоводы. Кроме того, огурцы способны вырасти даже осенью или зимой: они крайне неприхотливы, а балкон выполняет те же функции, что и привычная теплица.

Метод выращивания огурцов в бутылках

Шаг первый – готовим грунт

Для каждого саженца понадобится трехлитровая пластиковая бутылка, желательно темного цвета. Ее необходимо разрезать, а в основании сделать отверстия для будущих корней. Бутылку наполняем землей и ставим в более крупную емкость – банку или цветочный горшок. Вертикальная грядка для овощей готова.

Шаг второй – сажаем семена

Перед посевом огурцов семена лучше замочить до тех пор, пока они не прорастут. Затем необходимо просто поместить их в грунт, засыпать землей и немного полить. До появление первых всходов пластиковую бутылку лучше держать под пакетом. Однако важно периодически его снимать, чтобы семена не перегревались.

Шаг третий – подкармливаем огурцы

Домашние огурцы в бутылке не требуют особого ухода. Через две недели после всхода ростков растения можно начинать подкармливать. Когда стебли достигают около 2 м, их прищипывают – для этого на балконе необходимо установить решетки, которые послужат опорой растению.

Огурцы в домашних условиях порадуют богатым урожаем, если их регулярно поливать, подкармливать не чаще раза в неделю и обрабатывать от вредителей. Эти простые правила позволят наслаждаться свежими овощами круглый год.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как добиться раннего урожая огурцов.