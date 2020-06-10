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Вырастить огурцы самостоятельно можно не только в огороде, но и в квартирных условиях. Уход за овощами не потребует много сил – справиться с ним смогут даже начинающие садоводы. Кроме того, огурцы способны вырасти даже осенью или зимой: они крайне неприхотливы, а балкон выполняет те же функции, что и привычная теплица.
Шаг первый – готовим грунт
Для каждого саженца понадобится трехлитровая пластиковая бутылка, желательно темного цвета. Ее необходимо разрезать, а в основании сделать отверстия для будущих корней. Бутылку наполняем землей и ставим в более крупную емкость – банку или цветочный горшок. Вертикальная грядка для овощей готова.
Шаг второй – сажаем семена
Перед посевом огурцов семена лучше замочить до тех пор, пока они не прорастут. Затем необходимо просто поместить их в грунт, засыпать землей и немного полить. До появление первых всходов пластиковую бутылку лучше держать под пакетом. Однако важно периодически его снимать, чтобы семена не перегревались.
Шаг третий – подкармливаем огурцы
Домашние огурцы в бутылке не требуют особого ухода. Через две недели после всхода ростков растения можно начинать подкармливать. Когда стебли достигают около 2 м, их прищипывают – для этого на балконе необходимо установить решетки, которые послужат опорой растению.
Огурцы в домашних условиях порадуют богатым урожаем, если их регулярно поливать, подкармливать не чаще раза в неделю и обрабатывать от вредителей. Эти простые правила позволят наслаждаться свежими овощами круглый год.
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