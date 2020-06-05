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Ведро урожая с клубня: китайский способ посадки картошки

Ведро урожая с клубня: китайский способ посадки картошки
Фото: pixabay.com
Необычный и урожайный метод посадки картофеля подойдет любому садоводу

Картошка, конечно, не самое типичное растение для китайского климата. Однако в последнее время она набирает все большую популярность на востоке. Китайцы маринуют ее, подают к утке "по-пекински", а также просто жарят во фритюре. 

Повышение спроса заставило фермеров страны придумывать более эффективные способы выращивания овоща. Некоторые садоводы, попробовавшие этот метод, признаются, что с одного клубня минимально собирается ведро урожая, а максимум – три ведра, сообщает автор канала "Секреты домохозяйки" на "Яндекс.Дзен".

Несмотря на то что в большинстве регионов огородники уже посадили картошку, все еще можно выделить несколько клубней, чтобы попробовать этот способ. 

Китайский метод посадки картофеля

Первый шаг – подготовка плодов

Выберите несколько самых крупных картофелин. Далее вырежьте у них что-то напоминающее "талию", ширина которой должна быть около полутора сантиметров. В диаметре такая "талия" должна быть около 2 – 2,5 сантиметров. 

Второй шаг – подготовка почвы

Необходимо выкопать траншею в земле для посадки картофеля, глубиной около 50 сантиметров. Для каждой картофелины необходимо дополнительное углубление, в которое нужно добавить немного золы. Клубни следует класть в землю горизонтально. 

Третий шаг – рост

Клубни следует покрыть зеленой травой и слегка засыпать землей. Важно не переборщить, поскольку плодам необходим доступ кислорода. Когда картофельный куст подрастет до 20 сантиметров, нужно добавить земли и удобрений. 

Ранее "Утро.ру" поделилось народными методами борьбы с муравьями в саду и огороде.

Евгения НАГОРСКАЯ

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