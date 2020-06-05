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Если листья томатов скручиваются и загибаются вовнутрь в процессе роста и при пересадке, то беспокоиться не стоит, ведь, скорее всего, это естественный процесс отмирания листьев. А если растение уже стало взрослым, но при этом возникла такая проблема, то это нехороший сигнал.
Причины скручивания
В случае, когда растение получило слишком много азота ситуацию можно исправить обильным поливом. Либо, как сообщает автор канала "Куклы Марины Еремеевой" на "Яндекс.Дзен", можно провести прикормку средством, не содержащим азот. Для этого необходимо в ведре на 20 л развести примерно 700 г золы и дать этому сутки настояться. На один куст уходит около 4 л настоя.
Если дело в насекомых, то от вредителей могут помочь народные средства: дегтярное мыло или шампунь от блох. А вот если растения подхватили вирус, то ничего, кроме радикальных мер, не поможет. Все пораженные кусты следует удалить и сжечь.
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