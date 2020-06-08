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Календарь садовода: что нужно делать с 8 по 14 июня в огороде

Календарь садовода: что нужно делать с 8 по 14 июня в огороде
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Подробный план садовых работ на неделю от "Утро.ру"

Основные посадочные работы уже в прошлом. Заняться уходовыми процедурами можно будет в любой день недели, согласно лунным фазам. Однако если вдруг вы еще планируете некоторые посадки, то не каждый из дней второй недели июня для этого подойдет. 

8, 9 июня

Луна будет в убывающей фазе. Под ее предводительством окажется Козерог – знак не самый плодородный, но для корневых растений благоприятный. Можно заняться посадкой картофеля, свеклы или моркови, если не сделали до этого. Если в эти дни посадить ягодные саженцы, то они хорошо приживутся. Также можно удалить сорняки и внести прикормку. 

С 9 по 11 июня

Убывающая Луна в знаке Водолея. Знак не считают плодородным, поэтому любые посадки и пересадки в эти дни очень не рекомендуются. Воду растения также будут плохо принимать, поэтому есть риск их залить – тогда корни могут начать подгнивать. Можно заняться уходом за огородом: прополоть, проредить, обрезать растения и прочее. 

С 11 по 14 июня

Главенствовать будет знак Рыб. Он считается плодородным, поэтому любые работы по посадке или пересадке пройдут благоприятно. Лучше всего приживутся лук, посаженный на урожай перьев, салат и зелень. Можно сделать отводки у ягодных растений. Хорошо пройдет стрижка растений и обработка их от вредителей.

Ранее "Утро.ру" рассказало, почему кусты помидоров могут курчавиться и как вылечить от этого растение.

Евгения НАГОРСКАЯ

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