Подробный план садовых работ на неделю от "Утро.ру"

Основные посадочные работы уже в прошлом. Заняться уходовыми процедурами можно будет в любой день недели, согласно лунным фазам. Однако если вдруг вы еще планируете некоторые посадки, то не каждый из дней второй недели июня для этого подойдет.

8, 9 июня

Луна будет в убывающей фазе. Под ее предводительством окажется Козерог – знак не самый плодородный, но для корневых растений благоприятный. Можно заняться посадкой картофеля, свеклы или моркови, если не сделали до этого. Если в эти дни посадить ягодные саженцы, то они хорошо приживутся. Также можно удалить сорняки и внести прикормку.

С 9 по 11 июня

Убывающая Луна в знаке Водолея. Знак не считают плодородным, поэтому любые посадки и пересадки в эти дни очень не рекомендуются. Воду растения также будут плохо принимать, поэтому есть риск их залить – тогда корни могут начать подгнивать. Можно заняться уходом за огородом: прополоть, проредить, обрезать растения и прочее.

С 11 по 14 июня

Главенствовать будет знак Рыб. Он считается плодородным, поэтому любые работы по посадке или пересадке пройдут благоприятно. Лучше всего приживутся лук, посаженный на урожай перьев, салат и зелень. Можно сделать отводки у ягодных растений. Хорошо пройдет стрижка растений и обработка их от вредителей.

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