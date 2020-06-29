Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Большинству знаков звезды пророчат продуктивный рабочий день. Но некоторым стоит отказаться от покупок и заключения сделок. Не исключены в этот день и конфликты с близкими. Что еще ждет каждого из представителей знака – в подробном гороскопе от "Утро.ру".

Овен

В этот день Овнам лучше заняться решением рабочих и финансовых вопросов. 30 июня можно смело заключать сделки – они будут очень удачны. Также принесут массу приятных эмоций и покупки в этот период. Вечер нужно провести в кругу родных.

Телец

Не стоит надеяться, что 30 июня будет легким днем. Но Тельцы найдут выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. В этот день нужно быть внимательнее к некоторым коллегам и знакомым. Если раньше эти люди не вызывали у вас доверия, держитесь и сейчас подальше от них.

Близнецы

Близнецы должны проявить находчивость в этот день. Придется многое успеть и сделать. Не исключены и приятные знакомства 30 июня. В будущем они могут принять романтическое продолжение. Вечером ждите подарков и приятных сюрпризов.

Рак

Раки будут на высоте 30 июня. Все озвученные вами идеи будут одобрены коллегами. А деловые переговоры завершаться очень удачно для вас. Не упустите возможность закончить ранее начатые дела. Вечер отлично подходит для разрешения давних конфликтов.

Лев

Все важные дела Львам лучше спланировать на первую половину дня. Именно тогда у вас будет больше энергии для их реализации. Не исключено, что вечером вы можете поругаться с кем-то из близких. Постарайтесь быть помягче с ними, не провоцируйте конфликт.

Дева

Девы начнут день с того, что исправят старые ошибки. Ближе к вечеру ваши планы могут резко измениться. Но этого не стоит пугаться. 30 июня вы будите сосредоточены и решите все вопросы удачно. Близкие вас поддержат и помогут.

Весы

Очень насыщенный на события день для Весов. Но вам захочется большего, не поддавайтесь негативным эмоциям – это может все испортить. Вечером будет удачное время для решения финансовых вопросов. Покупки 30 июня принесут множество позитивных эмоций.

Скорпион

До обеда могут случится непредвиденные трудности. Скорпионам удастся решить все проблемы благодаря своей сосредоточенности. В этом вам поможет приобретённый жизненный опыт. Вечером не исключены приятные покупки.

Стрелец

30 июня Стрельцов посетит вдохновение. Все свежие идеи вскоре удастся воплотить в жизнь. Также вы сможете исправить старые ошибки, пообщаться с приятными людьми. Не исключены новые полезные знакомства.

Козерог

Козерогам необходимо хорошенько настроиться на позитивный лад и сконцентрироваться. Это поможет справиться со всеми трудностями. Ваши единомышленники и друзья помогут прийти к удачному результату. Вечером ждите денежных поступлений.

Водолей

Уделите день работе. 30 июня вы получите неожиданную поддержку от знакомых. К вечеру продуктивность Водолеев значительно снизится. В этот период нужно постараться максимально расслабиться и побыть с семьей.

Рыбы

Рыбы в этот день будут очень остро воспринимать критику. Поэтому не исключены различные конфликты на работе и дома. А вот в делах вы будите особо настойчивы. Это поможет вам быстро и успешно решить все задачи.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом для каждого знака зодиака на весь июль.