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Луна 1 июля будет находиться в знаке Скорпиона. Это означает, что настал период, когда можно разбираться со сложными задачами и принимать важные решения. На работе в это время все будет хорошо, а вот в личной жизни возможны трудности. Гороскоп на день – в материале "Утро.ру".
Овен
Все внимание Овнов будет занято работой. Астрологический прогноз советует хотя бы иногда отвлекаться от дел и уделять внимание второй половинкой, например, с помощью сообщений и звонков. Также сегодня будьте внимательнее на дороге.
Телец
Гороскоп для Тельцов рекомендует оставаться дома. Сегодня ваш организм будет ослаблен. Помогите ему, отказавшись от курения и алкоголя. В начале июля вам стоит восстановить свои силы, так как работы впереди будет много.
Близнецы
Прогноз астрологов на 1 июля прогнозирует представителям этого знака проблемы в личной жизни. Вы перестанете понимать любимого человека - из-за чего начнутся конфликты. Попробуйте отдохнуть друг от друга или обратитесь к кому-нибудь за помощью.
Рак
Гороскоп на 1 июля для Раков обещает сложный день, который повлияет на вашу дальнейшую карьеру. Сейчас не время расслабляться, наоборот, придется много работать и заниматься документами, но результат того стоит.
Лев
Трудный период для Львов закончился. С 01.07.2020 наступает белая полоса: финансовые проблемы уйдут на второй план, в личной жизни все будет спокойно. На пользу Львам пойдет смена обстановки – новые эмоции зарядят вас на всю неделю.
Дева
У Дев начинается неблагоприятный период в сфере финансов. Постарайтесь экономить и напомните должникам о деньгах, которые они у вас занимали. Звезды не рекомендуют брать кредиты и соглашаться на сомнительные способы заработка.
Весы
Гороскоп на 1 июля прогнозирует Весам сложный разговор со второй половинкой. Возможно, вылезет правда о прошлом или вскроется неприятный факт. Сохранить отношения можно будет только, если поговорить по душам.
Скорпион
Проблем у Скорпионов станет больше. Гороскоп на сегодня советует держать под контролем свое эмоциональное состояние и постепенно решать проблемы. Тратить деньги на мелочи не стоит, а вот планировать будущее рекомендуется.
Стрелец
Стрельцов ждет успешный день. Астрологический прогноз на день предупреждает, что вы будете находиться в центре внимания у противоположного пола. Пользуйтесь своим обаянием. Также звезды советуют быть внимательнее к своему здоровью и избегать серьезных нагрузок.
Козерог
Хандра Козерогов способна испортить весь день. Настройтесь на позитивный лад и проведите 01.07.2020 с семьей – это пойдет вам на пользу. Также можно побаловать себя покупками или устроить романтический вечер любимому человеку.
Водолей
Водолеям звезды советуют быть осторожнее со всей техникой. Есть вероятность, что что-то поломается или мошенники захотят обмануть вас по телефону. Гороскоп на день рекомендует проводить меньше времени в гаджетах и больше общаться с близкими.
Рыбы
Рыбам 1 июля придется несладко. Гороскоп на сегодня не обещает успеха и радостных событий. Однако огорчаться не стоит. Используйте это время для отдыха и построения планов на будущее. Совсем скоро наступит белая полоса.
Таков гороскоп на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц.
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