График работ в саду на месяц поможет вырастить богатый урожай

В июле все растения входят в фазу активного роста. Это значит, что принято проводить прищипку и укреплять фруктовые деревья подпорками, чтобы они не сломались. Во второй летний месяц также начинает появляться первый урожай малины, крыжовника, клубники и других ягод.

Нельзя в этот период забывать о поливе, подкормках и борьбе с вредителями. Календарь огородника на каждый день – в материале "Утро.ру".

Календарь огородника

1-2 июля

В этот день проводят полив и подкормку овощей. Также стоит заняться посевом многолетних растений.

2-4 июля

Календарь советует в этот период опрыскивать растения от вредителей. Под запретом обрезка деревьев и кустарников, также прищипка овощных культур.

4-6 июля

Не рекомендуется заниматься закрутками, а вот собирать лекарственные травы, наоборот, можно.

6-8 июля

Наступает неблагоприятный период для полива и удобрения. Лучше всего в это время устанавливать подпорки для деревьев и косить траву.

8-11 июля

В эти дни рекомендуется подкармливать цветы и ягоды. Также можно садить второй раз зелень и салат.

11-13 июля

В этот период необходимо обрезать старые листья и проводить подкормки. Также хорошо отразится на урожае борьба с сорняками и вредителями. Рекомендуется прищипывать малину.

13-16 июля

Особое внимание стоит уделить картофеля. Можно вносить удобрения под корнеплоды и обрабатывать и стимуляторами роста. Также рекомендуется готовить сено для парников и теплиц и черенковать многолетние цветы.





16-18 июля

Наступил период для пасынкования томатов. На огороде нужно обрезать старые листья, формировать новые грядки и подкармливать клубнику. Особое внимание уделить болезням деревьев.

18-20 июля

На эти дни можно запланировать обработку огурцов и томатов от грибков и бактерий. В это время также стоит убирать ранние овощи, делать закрутки, сок и вино.

20-22 июля

В это время можно работать с почвой, а вот растений трогать не рекомендуется. Посадка, пересадка и обрезание под запретом.

22-23 июля

Поливать огород в эти дни не стоит, лучше заняться посевом цветов, устойчивых к засухе и собирать лекарственные растения.

23-25 июля

В это время необходимо рыхлить почву, избавляться от сорняков и делать компост.

25-27 июля

Эти дни подходят для подкормки сухими удобрениями, а также для пересадки многолетних цветов и лекарственных трав. Считается, что огурцы, засоленные в это время, будут самыми вкусными.

27-29 июля

Хорошие дни для подкормки овощей и деревьев. Можно подвязывать кусты и стричь газоны.

29-31 июля

Благоприятное время для обработки огорода от болезней и вредителей. Можно делить растения, садить их и пересаживать.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как устранить закручивание листьев томатов.