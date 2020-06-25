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В июле все растения входят в фазу активного роста. Это значит, что принято проводить прищипку и укреплять фруктовые деревья подпорками, чтобы они не сломались. Во второй летний месяц также начинает появляться первый урожай малины, крыжовника, клубники и других ягод.
Нельзя в этот период забывать о поливе, подкормках и борьбе с вредителями. Календарь огородника на каждый день – в материале "Утро.ру".
Календарь огородника
1-2 июля
В этот день проводят полив и подкормку овощей. Также стоит заняться посевом многолетних растений.
2-4 июля
Календарь советует в этот период опрыскивать растения от вредителей. Под запретом обрезка деревьев и кустарников, также прищипка овощных культур.
4-6 июля
Не рекомендуется заниматься закрутками, а вот собирать лекарственные травы, наоборот, можно.
6-8 июля
Наступает неблагоприятный период для полива и удобрения. Лучше всего в это время устанавливать подпорки для деревьев и косить траву.
8-11 июля
В эти дни рекомендуется подкармливать цветы и ягоды. Также можно садить второй раз зелень и салат.
11-13 июля
В этот период необходимо обрезать старые листья и проводить подкормки. Также хорошо отразится на урожае борьба с сорняками и вредителями. Рекомендуется прищипывать малину.
13-16 июля
Особое внимание стоит уделить картофеля. Можно вносить удобрения под корнеплоды и обрабатывать и стимуляторами роста. Также рекомендуется готовить сено для парников и теплиц и черенковать многолетние цветы.
16-18 июля
Наступил период для пасынкования томатов. На огороде нужно обрезать старые листья, формировать новые грядки и подкармливать клубнику. Особое внимание уделить болезням деревьев.
18-20 июля
На эти дни можно запланировать обработку огурцов и томатов от грибков и бактерий. В это время также стоит убирать ранние овощи, делать закрутки, сок и вино.
20-22 июля
В это время можно работать с почвой, а вот растений трогать не рекомендуется. Посадка, пересадка и обрезание под запретом.
22-23 июля
Поливать огород в эти дни не стоит, лучше заняться посевом цветов, устойчивых к засухе и собирать лекарственные растения.
23-25 июля
В это время необходимо рыхлить почву, избавляться от сорняков и делать компост.
25-27 июля
Эти дни подходят для подкормки сухими удобрениями, а также для пересадки многолетних цветов и лекарственных трав. Считается, что огурцы, засоленные в это время, будут самыми вкусными.
27-29 июля
Хорошие дни для подкормки овощей и деревьев. Можно подвязывать кусты и стричь газоны.
29-31 июля
Благоприятное время для обработки огорода от болезней и вредителей. Можно делить растения, садить их и пересаживать.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как устранить закручивание листьев томатов.
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