Три способа помогут бороться с ненужными растениями в огороде

Сорняки – проблема многих огородников, даже опытных. Дикорастущие растения на грядке уменьшают урожай, именно поэтому от них необходимо постоянно избавляться.

Как бороться с сорняками в огороде

Способ первый – прополка вручную

Самый простой и эффективный метод – вырывать сорняки руками. Однако делать это нужно правильно. Перед прополкой грядки лучше пролить водой: так удалять растения будет проще. Кроме того, необходимо рвать их с корнем, причем опытные садоводы советуют делать это плавно, параллельно земле.

Способ второй – высокие грядки

Избавиться от регулярной прополки можно, если установить особые высокие грядки. Ухаживать за ними удобнее, а большинство сорняков не может пробраться сквозь грунт высотой в 20 сантиметров.

Способ третий – покрытие почвы

Снизить количество сорняков также поможет правильный уход за почвой. Так, мульчирование – покрытие грунта скошенной травой или измельченной соломой – помешает сорнякам расти. Кроме того, этот способ поможет земле дольше оставаться влажной и наполнит ее питательными веществами.

Осенью, после сбора урожая, грядки застилают плотным материалом, чтобы он не пропускал свет. Это подготовит почву к следующему сезону.

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