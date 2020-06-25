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Сорняки – проблема многих огородников, даже опытных. Дикорастущие растения на грядке уменьшают урожай, именно поэтому от них необходимо постоянно избавляться.
Способ первый – прополка вручную
Самый простой и эффективный метод – вырывать сорняки руками. Однако делать это нужно правильно. Перед прополкой грядки лучше пролить водой: так удалять растения будет проще. Кроме того, необходимо рвать их с корнем, причем опытные садоводы советуют делать это плавно, параллельно земле.
Способ второй – высокие грядки
Избавиться от регулярной прополки можно, если установить особые высокие грядки. Ухаживать за ними удобнее, а большинство сорняков не может пробраться сквозь грунт высотой в 20 сантиметров.
Способ третий – покрытие почвы
Снизить количество сорняков также поможет правильный уход за почвой. Так, мульчирование – покрытие грунта скошенной травой или измельченной соломой – помешает сорнякам расти. Кроме того, этот способ поможет земле дольше оставаться влажной и наполнит ее питательными веществами.
Осенью, после сбора урожая, грядки застилают плотным материалом, чтобы он не пропускал свет. Это подготовит почву к следующему сезону.
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