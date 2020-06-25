Грядки без сорняков: как правильно пропалывать почву

Грядки без сорняков: как правильно пропалывать почву
Фото: pixabay.com
Три способа помогут бороться с ненужными растениями в огороде

Сорняки – проблема многих огородников, даже опытных. Дикорастущие растения на грядке уменьшают урожай, именно поэтому от них необходимо постоянно избавляться.

Как бороться с сорняками в огороде

Способ первый – прополка вручную

Самый простой и эффективный метод – вырывать сорняки руками. Однако делать это нужно правильно. Перед прополкой грядки лучше пролить водой: так удалять растения будет проще. Кроме того, необходимо рвать их с корнем, причем опытные садоводы советуют делать это плавно, параллельно земле.

Способ второй – высокие грядки

Избавиться от регулярной прополки можно, если установить особые высокие грядки. Ухаживать за ними удобнее, а большинство сорняков не может пробраться сквозь грунт высотой в 20 сантиметров.

Способ третий – покрытие почвы

Снизить количество сорняков также поможет правильный уход за почвой. Так, мульчирование – покрытие грунта скошенной травой или измельченной соломой – помешает сорнякам расти. Кроме того, этот способ поможет земле дольше оставаться влажной и наполнит ее питательными веществами.

Осенью, после сбора урожая, грядки застилают плотным материалом, чтобы он не пропускал свет. Это подготовит почву к следующему сезону.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на следующий месяц.

Карина СИРАЗОВА

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