Как правильно ухаживать за помидорами – в материале "Утро.ру"

У помидоров начали закручиваться листья? Это повод для беспокойства. Чтобы сохранить урожай, нужно предпринять соответствующие меры. Для начала стоит выяснить, какие ошибки мог совершить огородник.

Причины скручивания листьев у томатов

Во-первых, листья закручиваются не у всех помидоров. Это может происходить только с некоторыми сортами.

Еще одна причина – это жирование томатов. Если ствол становится толстым, листья большим и появляется много пасынков – боговых побегов, то это признаки жирования.

Оно может возникать из-за избытка азота. Например, если дачник добавил много подкормок, а томаты взяли слишком много питательных веществ. Именно большое количество азота может быть причиной скручивания листьев и полной потери урожая.

Как избежать скручивания листья у помидоров

Для начала нужно разобрать с жированием томатов. Для этого надо сделать еще одну подкормку с сульфатом калия. Из-за этого вещества помидоры начнут развивать именно плоды.

Подкормка для помидоров с сульфатом калия

Для приготовления потребуется растворить столовую ложку вещества в 10 литрах воды. Дать настояться 5 минут и полить томаты, после необходимо обильно увлажнить почву чистой водой.

Народный метод борьбы с жированием – это древесная зола.

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт подкормки для томатов.