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У помидоров начали закручиваться листья? Это повод для беспокойства. Чтобы сохранить урожай, нужно предпринять соответствующие меры. Для начала стоит выяснить, какие ошибки мог совершить огородник.
Причины скручивания листьев у томатов
Во-первых, листья закручиваются не у всех помидоров. Это может происходить только с некоторыми сортами.
Еще одна причина – это жирование томатов. Если ствол становится толстым, листья большим и появляется много пасынков – боговых побегов, то это признаки жирования.
Оно может возникать из-за избытка азота. Например, если дачник добавил много подкормок, а томаты взяли слишком много питательных веществ. Именно большое количество азота может быть причиной скручивания листьев и полной потери урожая.
Как избежать скручивания листья у помидоров
Для начала нужно разобрать с жированием томатов. Для этого надо сделать еще одну подкормку с сульфатом калия. Из-за этого вещества помидоры начнут развивать именно плоды.
Подкормка для помидоров с сульфатом калия
Для приготовления потребуется растворить столовую ложку вещества в 10 литрах воды. Дать настояться 5 минут и полить томаты, после необходимо обильно увлажнить почву чистой водой.
Народный метод борьбы с жированием – это древесная зола.
Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт подкормки для томатов.
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