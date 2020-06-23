Советы дачников: как устранить закручивание листьев у томатов

Советы дачников: как устранить закручивание листьев у томатов
Фото: pixabay.com
Как правильно ухаживать за помидорами – в материале "Утро.ру"

У помидоров начали закручиваться листья? Это повод для беспокойства. Чтобы сохранить урожай, нужно предпринять соответствующие меры. Для начала стоит выяснить, какие ошибки мог совершить огородник.

Причины скручивания листьев у томатов

Во-первых, листья закручиваются не у всех помидоров. Это может происходить только с некоторыми сортами.

Еще одна причина – это жирование томатов. Если ствол становится толстым, листья большим и появляется много пасынков – боговых побегов, то это признаки жирования.

Оно может возникать из-за избытка азота. Например, если дачник добавил много подкормок, а томаты взяли слишком много питательных веществ. Именно большое количество азота может быть причиной скручивания листьев и полной потери урожая.

Как избежать скручивания листья у помидоров

Для начала нужно разобрать с жированием томатов. Для этого надо сделать еще одну подкормку с сульфатом калия. Из-за этого вещества помидоры начнут развивать именно плоды.

Подкормка для помидоров с сульфатом калия

Для приготовления потребуется растворить столовую ложку вещества в 10 литрах воды. Дать настояться 5 минут и полить томаты, после необходимо обильно увлажнить почву чистой водой.

Народный метод борьбы с жированием – это древесная зола. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт подкормки для томатов. 

Дарья ПЕТРОВА

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