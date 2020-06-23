Самые простые в уходе растения для участка - в материале "Утро.ру"

Красивый сад требует немалых усилий, но это вовсе не повод отказываться от цветов для украшения участка. Опытные дачники выбирают неприхотливые растения: они не требуют особого ухода, отличаются выносливостью и ничуть не уступают в красоте более капризным культурам. "Утро.ру" составило подборку неприхотливых цветов для сада.

Многолетние растения – отличный выбор для дачи, с ними справляются даже неопытные садоводы. Такие цветы отлично переносят жару и не боятся заморозков. Одним из них является пион – кустарники цветут в конце весны, радуя приятным ароматом. Кроме того, растения можно не пересаживать до 25 лет.

Садовая ромашка и пиретрум также порадуют дачников не один сезон. Эти растения цветут долго и почти не требуют ухода. А с сентября ромашка начинает разрастаться самостоятельно.

Украсят сад и цветущие кустарники: жасмин, сирень или гортензия. Так, жасмин может разрастить до внушительных размеров, а на протяжении всего цветения будет радовать ярким ароматом. Кроме того, этого растение еще и обладает лечебными свойствами.

Многие дачники любят и однолетние цветы. С их помощью формируют на участке причудливые узоры, которые можно менять каждый год. К таким растениям относится астра – она радует своей красотой осенью.

Луковичные растения поистине считаются лидерами среди неприхотливых цветов. Они не боятся ни тени, ни высокой влажности. К таким цветам относятся тюльпаны, гладиулусы и лилии.

Тюльпаны цветут в мае и июне. Садоводы любят их за большое многообразие и изящные формы. Лилии отличаются обильным цветением и приятным ароматом. Высаживать эти растения нужно так, чтобы солнечные лучи попадали на верхнюю часть, а ножка оставалась в тени.

Ранней весной порадуют дачников и незабудки. Эти двухлетние растения практически не требуют ухода, но отличаются ярким цветом и нежными лепестками.

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