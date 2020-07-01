Гороскоп на 2 июля 2020 года

Гороскоп на 2 июля 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака от "Утро.ру"

На 2 июля выпадают 11 и 12 лунные сутки. Под предводительством Луны окажутся Стрельцы, из-за чего представители всех знаков будут искать поводы добавить разнообразия во всех аспектах своей жизни. 

Овен

Этот день сулит Овнам крупную удачу в делах. Однако обстоятельства не дадут поступать так, как запланировано. Расстраиваться и настаивать на своем не стоит – поддайтесь течению событий и вас непременно настигнет успех. 

Телец

Представители Тельцов в этот день получают возможность на второй шанс. Можно восстановить старые отношения, попытаться решить нависшую проблему или попробовать вернуться к прошлым задумкам. 

Близнецы

День не будет продуктивным для Близнецов. Любое начинание будет растягиваться на долгое время. Это будет касаться как работы по дому, так и решений старых вопросов. Исправить такое положение дел своими силами не выйдет – звезды будут непреклонны. 

Рак

Раков 2 июля посетит невероятное вдохновение. Вы сможете решить давние задачи, избегая расставленных ненавистниками ловушек. В общении не стоит с подозрением относиться к проявлениям доброты к вашей персоне – люди будут искренне благоприятно настроены к вам. 

Лев

Львам придется серьезно погрузиться в изучение вопроса, если надумано новое дело. На практике такой подход даст хорошие плоды. Не исключены потрясения в отношениях с близкими, поскольку может всплыть неприятная тема для разговора. 

Дева

Девы будут крайне собраны, если речь пойдет о погружении в изучение какого-либо вопроса. Исследователи смогут получить от этого приятные плоды и решить какую-то сложную проблему. Полагайтесь на чутье – оно поможет избежать неприятностей. 

Весы

Материальное положение Весов может измениться в лучшую сторону: кто-то вернет давний долг или всплывет неожиданный источник заработка. В этот день лучше не тратить средства на необдуманные покупки. 

Скорпион

Скорпионам в этот день может понадобиться поддержка со стороны. При этом дефицита в ней не будет – близкие с радостью придут на помощь в любой ситуации. Не бойтесь полагаться на интуицию в решении важных вопросов. 

Стрелец

В решении финансовых проблем в этот день Стрельцы могут серьезно продвинуться. Это может быть выплата кредита или возвращение старого долга. Время можно также посвятить и духовному развитию. 

Козерог

День для Козерога обещает быть продуктивным. Однако насыщенным он будет не в плане работ, а наполнен внутренней жизнью. Можно полноценно задействовать старые связи для решения новых проблем. 

Водолей

Водолею в этот день лучше не выпячивать себя напоказ – успешность многих дел будет зависеть от вашего умения оставаться в тени. Решение важных дел лучше переложить на других и уделить время поддержке близких. 

Рыбы

Рыбы смогут реализовать старые планы, на которые никак не хватало времени. Благо звезды одарят вас новыми силами и вдохновением, благодаря которым решать проблемы будет легко. 

Ранее "Утро.ру" поделилось подробным астрологическим прогнозом для всех знаков на неделю. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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