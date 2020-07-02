Астрологический прогноз для всех знаков зодиака от "Утро.ру"

Для большинства знаков это будет неоднозначный день. Завершить рабочую неделю стоит решением важных дел и разрешением конфликтов. Что еще советуют звезды каждому из "звездных" представителей – подробнее в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

В этот день высока вероятность заключения выгодных сделок. Овнов ждут денежные поступления. 3 июля удачно будет начать учиться чему-то новому. Ваши отношения с близкими в ближайшее время значительно улучшатся. Вечером ждите приятных известий.

Телец

Тельцов ждут новые открытия и свершения 3 июля. В этот день вам хорошо поможет интуиция, не бойтесь опираться на нее в принятии решений. Не исключено поступление интересных предложений по работе. Вечером удачно будет заняться решением домашних проблем.

Близнецы

Если Близнецы проявят настойчивость, то многие дела в этот период решаться успешно. Также придется очень постараться, чтобы избежать конфликтов с близкими людьми. Не обращайте внимание на критику, скоро все ваши старания оценят по заслугам.

Рак

Для решения всех накопившихся дел это самый подходящий день. Вас удивят люди, которые придут на помощь в этих вопросах. Вечер лучше всего посвятить хобби или провести в кругу близких людей. Не исключены сюрпризы во второй половине дня.

Лев

Львов 3 июля ждет спокойствие и размеренность. Но скучать вам не придется, чтобы реализовать все задачи, придется хорошо постараться. Будет сложно найти общий язык с близким окружением. Если вы постараетесь сгладить углы, то конфликтов можно будет избежать.

Дева

Пусть вас не огорчают мелкие проблемы 3 июля. Они не помешают вашим планам. Не отказывайтесь от своих задумок и не бойтесь импровизировать. Во всех начинаниях вас очень поддержат близкие. Финансовые вопросы также решаться успешно.

Весы

Весам стоит обратить внимание на дела, отложенные "в долгий ящик". 3 июля нужно особо прислушиваться к мнению окружающих, это поможет. Не исключено, что о себе напомнят люди, с которыми вы давно не общались. Появится возможность уладить старые конфликты.

Скорпион

Постарайтесь первую половину дня провести максимально продуктивно. Ближе к вечеру Скорпионам удастся расслабиться и уделить время своим хобби. Но вечером нужно быть осторожными. Не исключены конфликты дома и на работе.

Стрелец

В этот день Стрельцов посетит множество новых идей. Может возникнуть желание кардинально поменять свои планы. 3 июля не лучший день для новых покупок и больших растрат. Давать в долг тоже в такой период не стоит.

Козерог

До обеда Козерогов ждут трудности, избежать их не получится. Придется потратить достаточно времени, чтобы все уладить. Ближе к вечеру все начнет налаживаться. 3 июля можно ждать интересных предложений по работе, не исключены и полезные знакомства.

Водолей

Для Водолеев это будет легкий и достаточно приятный день. Представители этого знака смогут поладить 3 июля со всеми. Это поможет обрести полезные знакомства и удачно решить многие дела. Без поддержки в такой период вы также не окажетесь.

Рыбы

В этот день на пути Рыб могут встать мелкие неприятности. Не теряйте самообладания и оптимизма, к серьезным проблемам они не приведут. Ждите приятных новостей по работе и новые предложения. 3 июля – это еще и отличный день для знакомств и свиданий.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на весь июль для каждого знака зодиака.