Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля
Фото: pixabay.com
Подробное предсказание астрологов для мужчин и женщин на день

Луна 4 июля будет находиться в знаке Козерога. Такое положение небесного светила требует конкретики. В этот день лучше воздержатся от витиеватых фраз – точно и четко заявлять о своей позиции.

Овен

Родившимся под этим знаком 4 июля сулит конфликты на работе. Споры могут возникнуть и в семье, поэтому Овнам следует быть максимально осторожными в выборе формулировок и не лезть на рожон.

Телец

Тельцы должны быть готовы к непростой жизненной ситуации. Из подстроенной судьбой ловушки поможет выбраться холодный ум и трезвая голова. Представителям этого знака потребуется проявить смелость – тогда все напасти обойдут их стороной.

Близнецы

4 июля предвещает стать хлопотным днем и для Близнецов. Для того чтобы избежать лишних волнений, лучше отказаться от незапланированных встреч и воздержаться от принятия необдуманных решений.

Рак

Ракам астрологи также прогнозируют неприятности. Избежать споров и конфликтов будет сложно, поэтому лучше заранее подготовиться к активным "боевым действиям". Правда на вашей стороне, но нужно суметь ее отстоять.

Лев

Запланировавшим на это день отдых Львам придется отказаться от такой затеи. Хорошо развлечься 4 июля все равно не получится. Обязательно появятся неотложные дела, которые потребует внимания и самоотдачи.

Дева

Звезды дают Девам шанс решить старые проблемы и даже обогатиться. Представителям этого знака потребуется смелость и смекалка. Но риск будет оправдан и с лихвой вознагражден.

Весы

Весам в этот день нужно быть особенно внимательными в сфере бизнеса. Переговоры с клиентами могут вызвать неожиданные затруднения. Однако, если их удастся разрешить, отличная сделка обеспечена.

Скорпион

Если 4 июля Скорпионам потребуется помощь, лучше воздержаться от обращения к коллегам или приятелям. Настоящую поддержку смогут оказать только родные и близкие.

Стрелец

Стрельцам звезды сулят перемены в материальном положении. Однако, какими одни будут – зависит только от человека. Правильно принятое решение ощутимо обогатит представителей этого знака. А вот необдуманная покупка может подорвать финансовое благополучие.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам не идти на поводу у событий. В этот день они могут чувствовать усталость и апатию, но необходимо собрать волю в кулак и не дать обстоятельствам испортить настроение.

Водолей

У Водолеев день пройдет в мелких хлопотах и заботах. Никаких серьезных событий не предвидится. Однако стоит поберечь свое здоровье – есть небольшой риск подхватить легкое заболевание.

Рыбы

4 июля Рыбам лучше отказаться от грандиозных планов. Небольшие задачи будут легко решаться, но добиться какой-то важной цели не удастся.

Таков гороскоп на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц.

Ольга ФЕДОРОВА

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