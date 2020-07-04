Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля

Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз на день для мужчин и женщин

Звезды говорят, что 5 июля станет благоприятным днем для любых начинаний, особенно касающихся бизнеса. Главное – правильно настроиться и действовать на свое усмотрение, не прислушиваясь к чужим советам. Кому 05.07.2020 улыбнется удача, а кому предстоит сильно потрудиться, чтобы достичь желаемого, расскажет подробный астрологический прогноз от "Утро.ру". 

Овен 

Ваше воскресенье будет посвящено творческому развитию. Получится освоить новые хобби и вспомнить старые увлечения. Главное – постарайтесь настроиться на нужный лад перед понедельником. 

Телец 

У вас сегодня появится возможность узнать людей, с которыми вы давно знакомы, с новой стороны. Возможные неожиданные финансовые поступления. Кроме того, в середине дня вас ждут приятные новости. 

Близнецы 

Очень напряженный день. У вас накопилась куча дел, поэтому тяжело решить, с чего начать. Будьте внимательны к деловым встречам и переговорам. Тут важна каждая деталь. 

Рак 

05.07.2020 вам удастся узнать информацию, которая впоследствии окажется полезной. Не спешите браться за все и сразу, сначала лучше присмотреться и продумать тактику. Велики шансы нати влиятельных союзников. 

Лев 

День сулит новые, интересные знакомства. Кроме того, звезды советуют заняться планированием и составлением распорядка на следующую неделю. 

Дева 

Вам предстоит непростой день, но в итоге и вас получится ответить на вопросы, которые долго мучили вас. Не исключены приятные знакомства романтического характера. 

Весы 

Вам стоит уделить больше времени поддержанию дружеских и деловых отношений. Сегодня вы неотразимы, поэтому легко находите общий язык с коллегами, которые будут готовы буквально идти у вас на поводу. 

Скорпион 

День будет полон неожиданных открытий и новых впечатлений. Возможно, вы найдете новые источники дохода. Не упускайте возможностей, которые возникают на пути. 

Стрелец 

05.07.2020 будет спокойным и размеренным днем, который может показаться даже скучным. Не поддавайтесь обманчивому впечатлению. Жажда приключений может сыграть с вами злую шутку. 

Козерог 

Вам лучше сосредоточиться на делах по дому. Они принесут удовольствие. Вечер лучше всего провести в кругу семьи. 

Водолей

Вам лучше сегодня сосредоточиться на себе. 5 июля окружающие будут агрессивно настроены. Постарайтесь сглаживать возникающие конфликты. 

Рыбы 

Звезды советуют 05.07.2020 быть аккуратнее с деньгами. Взвешивайте свои решения, прежде чем что-то купить. Скорее всего. приобретенные вещи быстро перестанут вас радовать. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к Трампу перед выборами

Лидер Белоруссии нашел много общих ценностей у его республики и США

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей