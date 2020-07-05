Каким окажется день можно узнать, благодаря прогнозу от "Утро.ру"

На 6 июля 2020 года приходятся 15 и 16 лунные сутки. С самого утра многим будет казаться, что день не задается. Могут возникнуть проблемы на работе или почувствуете сильное недомогание. Во второй половине дня все наладится.

Овны

День будет скандальным. Спокойствия представителям знака Овен ждать не приходится – любой незначительный спор будет разрастаться до крупных конфликтов. Все прошлые недоработки могут принести неблагоприятные плоды. Впереди придется сильно постараться, чтобы исправить прошлые ошибки.

Телец

Если раньше вас недооценивали, то в этот день ситуация может кардинально исправиться. Вернется утраченное доверие, авторитет или права. Ничего предпринимать при этом не потребуется – все будет решаться само собой.

Близнецы

Если Близнецы исправно платили по долгам в предыдущие периоды и поддерживали свои финансы на достойном уровне, то бояться в этот день им нечего. Звезды обещают приятные бонусы в денежном плане. А если вы не проявляли благоразумия в финансовом плане, то придется пожинать плоды.

Рак

Ракам очень важно будет понимать свое место: как в деловых, так и в личных отношениях. Правильный взгляд на свое положение позволит принимать правильные решения. Если в этот день начался конфликт, то готовьтесь – он будет долгим.

Лев

Старые болезни и проблемы в этот день застанут Львов врасплох. Не исключены обострения кризисных ситуаций. Возможно придется полностью начинать заново проект, дело или работу. Не забывайте просить о помощи – в этот день она будет вам просто необходима.

Дева

Для Дев день обещает новые вдохновения. Появится хороший шанс показать себя во всей красе: будь это в профессиональном плане, либо в быту. Риски будут оправданы, боятся их не стоит. Судьба уготовила вам денежную компенсацию за прошлые заслуги.

Весы

С родственниками отношения могут не заладится с самого утра. Не исключены конфликты на почве жилищных отношений или взглядов на жизнь. Разбирательства по поводу наследства могут и вовсе перерасти в настоящую войну. Будьте осторожны в высказываниях.

Скорпион

Если ранее начали какое-то дело, то сворачивать с пути не стоит при появлении первых трудностей. В критическом моменты вы ощутите прилив сил и бодрости – это поможет справится со всеми невзгодами. Однако не исключены мелкие неприятности: поломки, конфликты или сильные переживания.

Стрелец

Успех Стрельца будет напрямую зависеть от вкладываемых ресурсов: как ваших, так и чужих. Новые источники не будут снабжать вас достаточной энергией – ищите вдохновение проверенными путями. В финансовом плане возможны приятные неожиданности.

Козерог

После прошлых проблем Козерогов ждет награда – возможны возвраты компенсаций или долгов. Особенно выиграют те, кто во время невзгод не поддался эмоциям и трезво рассудил о возможных последствиях.

Водолей

Водолеям в этот день очень важно будет собрать все моральные силы. Из-за внешней слабости многие будут видеть в вас мишень. Без должной собранности день будет испорчен страхами, обидами и другими негативными влияниями.

Рыбы

Рыбам удастся извлечь выгоду из представленных обстоятельств. Не привлекайте к себе лишнего внимания – судьба все сделает за вас. Нахождение в приятном коллективе сулит знакам двойную выгоду. Не стесняйтесь спрашивать совета у авторитетов.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на весь июль для каждого знака зодиака.

