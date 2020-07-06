Гороскоп на 7 июля 2020 года

Гороскоп на 7 июля 2020 года
Фото: Утро.ру
Предсказание астрологов для мужчин и женщин

Луна 7 июля будет находиться в знаке Водолея. Это означает, что заниматься бумагами и финансами не стоит, а вот для учебы и встреч с друзьями наступает благоприятный период. В это время стоит заняться самообразованием и получением новых знаний.

Овен

Гороскоп на день для Овнов обещает благоприятный период. Попрощайтесь с черной полосой в жизни и наслаждайтесь позитивными переменами. Однако расслабляться не стоит – работе придется уделять много времени.

Телец

Астрологический прогноз предсказывает представителям этого знака удивительное приключение. Не планируйте ничего на сегодня, лучше действовать спонтанно и доверять интуиции. Не бойтесь рисковать и совершать необдуманные поступки.

Близнецы

Гороскоп на 07.07.2020 для Близнецов предупреждает о возможных переменах в личной жизни. Отношения со второй половинкой могут испортиться или, наоборот, перейти на новый уровень. Будьте терпеливее и не поддавайтесь эмоциям.

Рак

Ракам все внимание стоит сосредоточить на здоровье. Избегайте шумных вечеринок с алкоголем и вредной едой. Звезды рекомендуют вам включить спорт в свою жизнь и задуматься над избавлением от вредных привычек.

Лев

Львам предстоит много учиться. Не закрывайтесь от окружающих и не стесняйтесь просить их о помощи. Сегодня вам нужна будет поддержка близкого человека.

Дева

Гороскоп на 7 июля предупреждает Дев об опасности. Сегодня есть риск стать жертвой мошенников или потерять крупную сумму денег. Будьте предельно осторожны с финансами и не доверяйте малознакомым людям.

Весы

Прогноз астрологов для Весов обещает, что вы получите радостную новость или приятный сюрприз от второй половинки. Ваша личная жизнь будет в полном порядке, а вот на работе возможны конфликты и сложности.

Скорпион

Гороскоп на 07.07.2020 обещает скорпионам неожиданную встречу. Вы столкнетесь с первой любовью или познакомитесь с человеком, от которого получите выгодное деловое предложение. Звезды советуют тщательно обдумывать свои решения.

Стрелец

Представителей этого знака ждут проблемы в личной жизни. Все конфликты лучше решать сразу и признавать свою неправоту. В сфере финансов все будет отлично – вы смело можете тратить деньги на осуществление своих желаний.

Козерог

Трудности Козерогов пока не закончатся. Однако звезды советуют взять себе время на отдых и постараться расслабиться. Сейчас для вас главное – сохранить свое психологическое здоровье и медленно двигаться к своей цели.

Водолей

Водолеям предстоит день в приятной компании. Пришло время пообщаться с родственниками и друзьями, которые давно вас не видели. Хлопоты по дому отложите на другой день.

Рыбы

Гороскоп на день для Рыб благоприятный. Вы почувствуйте на себе внимание противоположного пола и сможете добиться желаемого. Однако будьте осторожнее при решении финансовых вопросов. 

Таков гороскоп на 07.07.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц для всех знаков зодиака.

Дарья ПЕТРОВА

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