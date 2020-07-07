Предсказание астрологов для женщин и мужчин

В этот день многим представителям знаков зодиака стоит быть внимательными и сдержанными. 8 июля достаточно эмоциональная дата, поэтому легко поддаться негативной тенденции. О чем еще предупреждают звезды каждого – подробнее в астрологическом гороскопе от "Утро.ру".

Овен

С большими задачами Овнам 8 июля будет сложно справиться. А вот мелкие проблемы будут решаться достаточно быстро. В этот день вам сложно поладить с окружающими. Но не видитесь на провокации, постарайтесь оставаться позитивными.

Телец

В этот день Тельцам поможет полученный ранее опыт. Вы сможете сориентироваться в любой ситуации и успешно решить проблему. Не бойтесь в такой период обратиться за поддержкой к родным и знакомым. За крупные дела 8 июля лучше не браться.

Близнецы

Для Близнецов день будет достаточно суматошный. Придется отказаться от своих планов, чтобы решить навалившиеся проблемы. 8 июля не стоит рисковать и влезать в сомнительные авантюры. Необходимо во многом пойти на уступки с коллегами, иначе скандала не миновать.

Рак

Этот день хорош для обсуждения рабочих планов. 8 июля будет легко найти общий язык с окружающими. Не исключено начало новых романтических отношений. Скорее всего Ракам придется вернуться к решению старых дел. Вечером порадуют хорошие новости.

Лев

В первой половине дня Львам нужно быть особенно осторожными. Могут возникнуть конфликты и неприятные ситуации. Стоит воздержаться от резких высказываний. Идеями в этот день лучше не делиться с окружающими. Вечером вас ожидают приятные встречи и сюрпризы.

Дева

Для Дев это очень насыщенный и плодотворный июльский день. Вы будите излучать энергию и вдохновлять окружающий. Коллеги поддержат все ваши рабочие предложения. Вечером стоит помириться со старыми знакомыми и разрешить неоднозначные ситуации.

Весы

Направить все свои силы в нужное русло Весам стоит именно в первой половине дня. Удастся найти союзников в решении рабочих задач. 8 июля – это отличный день для покупок и сделок. Вечером все будет складывать не так удачно. Лучше посвятить этот период себе и отдохнуть.

Скорпион

Скорпионы 8 июля могут спокойно решать все свои рабочие и личные дела. Получится успешно справиться со всем. Ваша решительность будет подкупать многих, они захотят помочь. Не исключены неожиданные встречи и новости. Не скупитесь и делитесь с окружающими своим хорошим настроением.

Стрелец

Главное для Стрельцов в этот день – не торопиться. Не начинайте новых дел, пока не решите старые. Стоит быть очень внимательными, чтобы не упустить ничего важного. Возможно начало новых и очень ярких романтических отношений. И доверьтесь интуиции, она вам поможет.

Козерог

Не пугайтесь трудностей, которые могут возникнуть до обеда. Если вы не поддадитесь эмоциям, то удастся все разрешить. Ближе к вечеру будет преобладать позитивная тенденция. Козерогов ждут приятные сюрпризы, яркие эмоции и теплое общение с близкими.

Водолей

Водолеям стоит сохранять рассудок. Все будет складывать не так, как планировалось, но это не должно вас огорчать. Благодаря оптимизму получится повернуть все в свою пользу. Вечером ждут неожиданное свидание и приятные сюрпризы. Проведите это время с человеком, который вам очень нравится.

Рыбы

Начало дня взбодрит Рыб своим беспокойством. Но не стоит переживать, звезды на вашей стороне. 8 июля получится решить интересные дела, вы зарядитесь поддержкой близких. Это отличный период для начала новых дел. Вечером лучше разделайтесь со старыми заботами, которые давно не давали покоя.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на весь июль для каждого из знаков.