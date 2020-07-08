Гороскоп на 9 июля 2020 года

Гороскоп на 9 июля 2020 года
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Предсказание астрологов для женщин и мужчин

В эту дату многим придется импровизировать и доверять своей интуиции. Поладить с окружающими будет не так уж и просто. От некоторых дел лучше 9 июля отказаться. Что еще звезды советуют каждому из знаков зодиака – подробнее в астрологическом прогнозе от "Утро.ру".  

Овен

9 июля для Овнов будет очень утомительным. Лучше не браться за решение важных дел, а больше отдыхать. В этот день вам сильно помогут советы окружающих и чужой опыт. Будьте осторожнее с деньгами и не совершайте спонтанных покупок.  

Телец

Тельцам в эту дату стоит уделить время творчеству и самореализации. Некоторые представители этого знака даже откроют в себе новые таланты. Возможно, 9 июля вы познакомитесь с необычными людьми, которые вдохновят вас на новые свершения. В такой период появится возможность научиться новому.

Близнецы

Звезды очень советуют Близнецам контролировать свои эмоции 9 июля. Не стоит поддаваться на провокации и обращать внимание на негатив. С людьми в этот день также нужно быть аккуратнее. Вас могут использовать в личных целях, не бойтесь дать отпор.

Рак

У Раков могут случиться конфликтные ситуации в этот день. Если проявите гибкость, удастся сгладить углы. Ближе к вечеру будет преобладать позитивная тенденция. Получится успешно решить дела, вас приятно удивят сюрпризом.

Лев

Львам лучше не торопиться в такой период. К решению всех задах стоит подойти обдуманно. Будьте разборчивы в личных и деловых отношениях. 9 июля вам очень поможет интуиция. Присмотритесь к своему окружению, не все искренни с вами, как казалось.

Дева

В эту дату можно быть спокойными – день благоприятный. У Дев появится возможность научиться новому у коллег и знакомых. 9 июля вас посетят свежие и оригинальные идеи по работе. Не бойтесь рассказать о них окружающим. Они поддержат и помогут.

Весы

Весам необходимо запастись терпением, все пойдет не по плану. Стоит обратить внимание на мелочи, иначе есть риск упустить что-то важное. Полагайтесь в решении дел только на себя. Советы окружающих сегодня будут не кстати.

Скорпион

Скорпионам 9 июля придется много брать ответственности на себя. Но вы обязательно со всем справитесь. В этот день стоит действовать в одиночку. Также придется менять свои планы и подстраиваться под новые обстоятельства. Нужно будет много импровизировать.

Стрелец

9 июля Стрельцам не стоит принимать поспешных решений и говорить необдуманные слова. Постарайтесь быть максимально дружелюбными и позитивными. От этого будет многое зависеть. Деньги в этот день лучше не трогать, есть риск неудачных покупок.

Козерог

В этот день Козерогам придется решать проблемы, возникшие не по их вине. Если проявите настойчивость, получится добиться многих успехов. В такой период некоторые захотят с вами поспорить, не тратьте на них свое время. Все деловые разговоры лучше перенести на другой день.

Водолей

Обдуманные поступки и размеренность в действиях – вот формула дня Водолеев. Всем, кто будет вам много обещать в этот день, лучше не доверять.9 июля хороший день для покупок, также возможны денежные поступления. Удастся решить и семейные проблемы, приятно удивить близких.

Рыбы

Рыбам необходимо довериться своей интуиции. Придется много импровизировать 9 июля и моментально принимать решения. Разбирайтесь во всем самостоятельно. Не просто будет найти общий язык с окружающими в этот день. Сглаживайте углы и все будет хорошо.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь июль для каждого из знаков.

Юлия ЕВГРАФОВА

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