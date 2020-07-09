Прогноз астрологов на день для мужчин и женщин от "Утро.ру"

Луна 10 июля будет находиться в знаке Рыб. Это указывает на то, что сконцентрироваться в этот день будет сложно, поэтому все самые важные задачи лучше отложить. Сейчас благоприятный период для путешествий, занятий спортом и самообразования.

Овен

Гороскоп на день прогнозирует Овнам успех в финансовых вопросах. Вам вернут старый долг или подарят крупную сумму денег, но распоряжаться ей лучше с умом. Вложитесь в свое здоровье или образование.

Телец

Все внимание Тельцов будет сосредоточено на личной жизни. Прогноз астрологов предупреждает, что конфликтных ситуаций избежать не удастся, однако постарайтесь примириться с партнером.

Близнецы

Гороскоп на 10.07.2020 обещает представителям этого знака благоприятный день. Проблемы магическим образом исчезнут, а у вас появится возможность отдохнуть и построить планы на будущее. Не бойтесь мечтать, все ваши желания скоро начнут сбываться.

Рак

Астрологический прогноз на день для Раков предсказывает спокойный день. Сегодня вы будете двигаться по течению и не сможете противостоять жизненным обстоятельствам. Начинать новые дела и ссориться с близкими звезды не советуют.

Лев

Львы попали под влияние плохого настроения. Гороскоп на 10 июля считает, что вам стоит изменить свое отношение к жизни и не бояться ошибок. Больше доверяйте своей интуиции и готовьтесь к новому знакомству, которое изменит вашу жизнь.

Дева

Гороскоп на день для Дев не предвещает ничего хорошо. Проблемы представителей этого знака будут только увеличиваться. Возникнут сложности с финансами, организм тоже может дать сбой. Пора взять себя в руки и медленно, но верно двигаться к цели.

Весы

Прогноз астрологов на 10.07.2020 советует Весам устроить романтический ужин с любимым человеком. Сейчас вам надо вернуть страсть в отношения, чтобы не потерять вторую половинку. Все важные дела решать лучше до 12 часов.

Скорпион

Скорпионам стоит взять свои эмоции под контроль. Сегодня вы будете особенно восприимчивы к мнению других людей и легко можете выйти из себя. Постарайтесь ограничить общение с раздражителями и сосредоточьтесь на работе.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов удачный день для покупок. Вы смело можете тратить деньги, так как проблем с финансами в ближайшем будущем не предвидится. Некоторые сложности могут возникнуть в личной жизни.

Козерог

Счастье Козерогов совсем близко. Гороскоп на 10 июля обещает вам судьбоносную встречу. Вероятно, вы найдете любовь всей жизни или человека, который поможет вам улучшить материальное положение.

Водолей

Водолеям сегодня стоит уделить время своему здоровью. Откажитесь от шумных застолий и покупной еды. Физические нагрузки также не пойдут на пользу. Волноваться и переживать из-за мелочей звезды просто запрещают. Берегите себя.

Рыбы

Представители этого знака попадут под влияние близкого человека. Задумайтесь, самостоятельно ли вы принимаете решения и нравится ли вам все происходящее в жизни. Возможно, стоит начать действовать самому.

Таков гороскоп на 10.07.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц для всех знаков.