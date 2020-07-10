Предсказание на день для мужчин и женщин

Луна 11 июля будет в знаке Овна. Это означает, что люди будут импульсивны в своих поступках. Дела, связанные с точными расчетами, лучше отложить до следующей недели, а этот день полностью посвятить отдыху. Общение лучше ограничить кругом самых близких.

Овен

Гороскоп на 11.07.2020 для Овнов предсказывает мелкие неудачи. Сегодня вы можете сломать что-то из техники, неудачно упасть или попасть под ливень. Однако звезды советуют не концентрироваться на трудностях и радовать себя покупками и встречами с друзьями.

Телец

Об отдыхе Тельцам стоит забыть. Астрологический прогноз предупреждает, что трудиться сегодня придется, если не на работе, то по хозяйству или на даче. Используйте это время, чтобы побыть в одиночестве о проанализировать прошедшую неделю.

Близнецы

Гороскоп на день предупреждает представителей этого знака о финансовых трудностях. Астрологи рекомендуют начать экономить и не влезать в долги, так как отдать деньги вы сможете не сразу. В отношениях со второй половинкой все будет отлично.

Рак

Ракам пришло время отдохнуть. За последнюю неделю вы взвалили на себя слишком много, поэтому гороскоп на 11 июля советует хорошенько расслабиться в компании друзей и любимого человека. Однако от пышных застолий с алкоголем лучше воздержаться.

Лев

Гороскоп для Львов на сегодня обещает романтическое путешествие. Ваши отношения с партнером наладятся, вы вновь почувствуйте страсть и прилив чувств. Наслаждайтесь этим временем и не допускайте ссор.

Дева

Девам 11.07.2020 предстоит сделать важный выбор. Астрологи рекомендуют руководствоваться нет только головой, но и сердцем. Также уделите внимание своему здоровью – ваш организм давно просит о помощи.

Весы

Плохое настроение и апатия одолели представителей этого знака. Лучший выход – устроить небольшое путешествие. Смена обстановки и свежий воздух – вот, что вам нужно.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов предупреждает, что возможны ссоры с родственниками и незнакомыми людьми на улице. Аргументированно отстаивайте свою позицию и не повышайте голос – это только усугубит ситуацию.

Стрелец

Благоприятный период для Стрельцов закончился. Прогноз астрологов на 11.07.2020 предупреждает о проблемах на работе и в личной жизни. Пока повлиять на ситуацию вы не можете, поэтому старайтесь сконцентрироваться на других сферах жизни.

Козерог

Астрологический прогноз обещает Козерогам удачный день. Планируйте побольше дел, так как сегодня успех на вашей стороне. Вечером побалуйте близкого человека – приготовьте ужин или сделайте подарок.

Водолей

Представителей этого знака ждет спокойный день. Астрологи советует навестить родственников или устроить семейный ужин у себя. Сейчас вам необходимо подвести итоги прошедшего периода и построить планы на будущее.

Рыбы

Рыбам звезды советуют менять свою жизнь к лучшему. Начать рекомендуется с изменений во внешности, отказа от вредных привычек и общения с людьми, которые тянут вас вниз.

Таков гороскоп на день. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц для всех знаков.