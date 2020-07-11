Астрологическое предсказание на день для женщин и мужчин

Несмотря на то, что 12 июля выпадает на воскресенье, день будет достаточно сложным. Он скорее подойдет для решения рабочих дел, чем для отдыха. Что еще советуют звезды каждому из знаков зодиака – подробнее в астрологическом гороскопе от "Утро.ру".

Овен

В этот день Овнам стоит быть особенно внимательными. Доверьтесь своей интуиции и не следуйте чужим советам. Овнам стоит уделить больше времени близким 12 июля. Не избегайте откровенных разговоров, это пойдет вам на пользу.

Телец

12 июля Тельцы с особой легкостью будут решать все навалившиеся проблемы. В этот день все деловые переговоры завершатся удачно. Также в такой период вы сможете научиться чему-то полезному. Вечером стоит сдерживать некоторые эмоции. Иначе скандалов не избежать.

Близнецы

Близнецам в этот день нужно быть решительными, тогда получится добиться всего. Не теряйте веру в себя и не отказывайтесь от ранее задуманного. В ближайшем будущем вас ожидают кардинальные изменения в лучшую сторону. Еще из приятного – у вас появятся новые единомышленники.

Рак

12 июля Раки должны заняться решением важных дел и планированием. В этот день вам удастся обернуть все в свои пользу и вдохновиться на новые свершения. Ближе к вечеру появится возможность помириться с теми, кто давно на вас в обиде. Не упустите этот шанс.

Лев

Спешка в этот день точно не девиз Львов. Все решения нужно принимать обдуманно, постараться побольше отдыхать и получать позитивные эмоции. Не исключены приятные известия и удачные совпадения. Вечером вас ждет романтический сюрприз.

Дева

Девы в это воскресенье будут особенно возбудимы. Суматошность помешает вам в делах. Не исключены и конфликты с окружающими, лучше не припоминать вслух старых обид. Сохраняйте душевное равновесие и спокойствие. Тогда все будет хорошо.

Весы

Весов могут ждать разочарования в этот день. Люди, которых вы считали своими друзьями, 12 июля могут серьезно расстроить. Будьте осторожны с покупками, не исключены необдуманные расходы. Финансовые трудности вас не настигнут, если подойти к своим растратам обдуманно.

Скорпион

Если Скорпионам не удастся в этот день удержать свое внимание на нужных вещах, могут появиться серьезные проблемы. Не принимайте необдуманных и спонтанных решений. Вечер лучше провести в кругу близких людей. Не исключены приятные сюрпризы.

Стрелец

Для Стрельцов эта дата будет отличной в плане решения деловых вопросов. Вы также сможете познакомиться с новыми, интересными люди. В будущем у вас может получиться удачное сотрудничество. Главное 12 июля не бросайте все начатые дела на пол пути. Даже если очень этого захочется.

Козерог

А вот для Козерогов день будет достаточно сложным. Лучше 12 июля полагаться только на свои силы. Старые дела получиться решить достаточно удачно. Отношения с окружающими в этот период будет выстраивать сложно. Проявите терпение и деликатность.

Водолей

12 июля для Водолеев станет проверкой на прочность. Если вы возьмете на себя всю ответственность в решении дел, проявите инициативу, то результаты вас приятно удивят. Водолеям помогут близкие, не отказывайтесь от их поддержки. Вечером ждут сюрпризы и приятные встречи.

Рыбы

В этот день у Рыб появится возможность изучить новое и получить массу приятных впечатлений. Звезды 12 июля на вашей стороне. Не бойтесь пробовать и увлекаться чем-то нестандартным. Вечером стоит закончить старые дела и отдохнуть.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом для каждого знака зодиака на весь июль.