Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Представителей всех знаков зодиака ждет не самый простой период. Понедельник нужно постараться начать бодро и энергично. Подробнее о том, чем стоит заняться в начале рабочей недели, расскажет "Утро.ру".

Овен

Не ищите поддержки от окружающих. Старайтесь все рабочие дела завершить самостоятельно, даже если это будет непросто. Вечер лучше всего провести, занимаясь любимым хобби.

Телец

День будет легким, с рабочими проблемами получится справиться быстро и без особых трудностей. Но не расслабляйтесь: сохраненную энергию можно потратить на уход за собой или уборку дома.

Близнецы

Коллеги 13.07.2020 будут рады прийти вам на помощь. Все проблемы на службе лучше решать сообща, тогда результат порадует и вас, и начальство. Вечер посвятите общению с семьей. Вашим родным в последнее время не хватает внимания.

Рак

На работе 13 июля будет возникать много мелких, но срочных задач. Постарайтесь составить план действий, тогда разобраться с ними будет проще. Вечером можете смело отправляться на прогулку: высока вероятность неожиданных, но приятных встреч.

Лев

На службе стоит быть максимально осторожными: есть шанс, что кто-то из коллег хочет опозорить вас перед начальством. Не давайте посторонним вмешиваться в ваши рабочие дела. Вечер 13.07.2020 отлично подойдет для романтического ужина со второй половинкой.

Дева

На работе дела будут идти, как по маслу. Есть шанс, что у вас получится даже уйти пораньше. Не теряйте вторую половину дня впустую: она отлично подойдет для занятий спортом.

Весы

Вам будет трудно принимать решения 13.07.2020. Старайтесь не браться за важные проекты на работе. Внимательно отнеситесь к финансам. Высока вероятность, что вы захотите потратить деньги на вещи, в которых совершенно не нуждаетесь.

Скорпион

Начальство загрузит вас большим количеством невыполненных задач, которые надо сделать срочно и за короткий срок. Не поддавайтесь панике. Работайте методично. Вечером уделите время себе: сходите в салон красоты или просто почитайте дома.

Стрелец

На работе 13.07.2020 вы почувствуете упадок сил. Не кидайтесь делать несколько дел одновременно, это не приведет ни к чему хорошему. Вторая половина дня подойдет для похода по магазинам: покупки будут долго вас радовать.

Козерог

Вы будете полны энергии и заражены на успех. На работе не возникнет никаких сложностей, если вы сами не будете провоцировать окружающих на конфликты. Будьте осторожны с деньгами: высока вероятность, что вас попытаются обокрасть.

Водолей

13 июля подойдет для начала нового проекта на службе. Скорее всего, вам удастся выбить повышение или прибавку к жалованию. Во второй половине дня лучше всего провести время в компании друзей.

Рыбы

На работе все будет буквально валиться из рук. Постарайтесь завершить текущие дела и не браться за новые. Вечером проведите время дома: вам нужно набраться сил перед следующим рабочим днем.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.