Приметы на 5 июля: что нельзя делать в день Евсевия

Приметы на 5 июля: что нельзя делать в день Евсевия
Фото: pixabay.com
продолжениеПриметы на 6 июля: что можно и нельзя делать на Аграфену Купальницу
Согласно приметам, женщины становятся злыми и агрессивными

Наши предки 5 июля чтили память святого Евсевия. Согласно приданию, женщины в этот день становятся агрессивными и очень злыми. Они способны придать даже самого близкого друга или любимого мужчину. От рук "разгневанной фурии", если верить легенде, погиб и Евсевий. Якобы, разъяренная женщина бросила в голову святого кусок черепицы, что и стало причиной кончины. 

Что нельзя делать 5 июля 

1. Покупку новых вещей следует отложить до лучших времен. Все, приобретенное 5 июля, быстро придет в негодность: техника сломается, а одежда разонравится или порвется. 

2. Не нужно лгать. Святой Евсевий не любым врунов, сам никогда не предавался этому греху. Поэтому стоит быть откровенным с собой и близкими. 

3. Запрещается сквернословить. Лучше 5 июля посвятить чистоте, как внешней, так и внутренней. 

4. Злиться и жаловаться 05.07.2020 тоже не рекомендуется. мелкая обида может перерости в крупный конфликт, который потом будет трудно разрешить. 

Что можно делать 5 июля 

1. Убираться в доме следует именно в это воскресенье. Евсевий любил трудолюбивых людей, сам постоянно был занят делом. 

2. Совершать дальние прогулки и поездки 05.07.2020 тоже не запрещено. Говорят, странникам в этот день улыбнется удача. 

3. Вечер лучше всего провести в людном месте или незнакомой компании. Велика вероятность встретить свою вторую половинку. 

Приметы на 5 июля

1. Если 05.07.2020 идет дождь – жди хорошего урожая хлеба. 

2. Увидел радугу в полдень – быть грозе. 

3. На улице много комаров – скоро наступит жаркая погода. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп для всех знаков зодиака на неделю. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей