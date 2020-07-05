Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
573 новости
В народе 6 июля отмечают день Агриппины Римской или, как ее прозвали крестьяне, Аграфены Купальницы. Люди начинали купаться в реках и озерах с этого дня. Обязательно нужно было париться в бане и собирать целебные травы.
Для православных этот день был особенным, поскольку следом за ним шел праздник – День Ивана Купалы.
Что нельзя делать в этот день
Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц.
Сотрудница Пенсионного фонда объяснила, как можно получать такие выплаты
В организации признали реальную угрозу для своих кораблей