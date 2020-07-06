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Православная церковь в этот день чтит память святого Иоанна Предтечи. На Руси же в ночь на 7 июля отмечали праздник Ивана Купалы. Именно поэтому языческие и христианские традиции в этот день тесно переплетаются.
Традиции и обычаи на 7 июля:
Считалось, что в Купальскую ночь нельзя спать, иначе нечисть может утащить человека в лес. Именно поэтому до утра было принято прыгать через костер, плести венки и купаться в водоеме, чтобы очиститься от болезней. На Ивана Купала также традиционно отправлялись на поиск цветка папоротника – по легенде, он расцветает на одно мгновение именно в эту ночь.
Приметы и суеверия на 7 июля:
Что нельзя делать 7 июля:
На Ивана Купала ни в коем случае нельзя ложиться спать. Также плохой приметой считалось игнорирование массовых купаний. В воду нужно было окунуться хотя бы один раз за ночь. Запрещалось собирать и есть ягоды в этот праздник. На Руси верили, что ими лакомятся мертвые, когда приходят в наш мир.
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