В праздник категорически запрещалось венчаться

В России 8 июля отмечают день семьи, любви и верности. Праздник связан с историей Петра и Февронии – православные верующие чтут память святых в этот день. Супругам молились о семейной благополучии и просили у них благословения на будущий брак.

Традиции и обычаи на 8 июля:

В день Петра и Февронии было принято ходить в церковь, так как святые считались эталоном любви и верности. Именно поэтому 8 июля стал Всероссийским праздником, а его символом стала ромашка.

На Руси в это время занимались полевыми работами. Хорошей приметой считалось обручиться в день Петра и Февронии. Пары же старались провести праздник вместе.

Приметы и суеверия на 8 июля:

Если купец весь день проработает рядом с супругой, то семью ждет достаток и благополучие.

Жара на Петра и Февронию – к теплу на ближайшие 40 дней.

Поедающие сено свиньи и мыши обещают плохой покос в этом году.

Что нельзя делать 8 июля:

День Петра и Февронии выпадает на Петров пост, поэтому в праздник категорически запрещалось венчаться. 8 июля нельзя ссориться с близкими и заниматься тяжелым трудом.

В народе Февронию также называли Русальницей. Считалось, что в этот день стоит избегать водоемов. Согласно поверью, 8 июля русалки начинают водить хороводы и могут утащить на дно того, кто захочет искупаться.

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