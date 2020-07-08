Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида
Фото: pixabay.com
Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

На Руси в этот день особое внимание уделяли Тихвинской иконе Божией Матери. Также считалось, что к 9 июля начинают поспевать ягоды – рекомендовалось собирать их в лесу.

Что можно и нельзя делать в день Давида

9 июля было принято отправлять женщин в лес, чтобы они собирали поспевшую землянику. Есть ягоды представительницам прекрасного пола до этого момента запрещалось.

Тем, кто хотел разбогатеть, нужно было положить в карман листья ягод, собранных в лесу.

Девушкам советовали умываться росой, чтобы сохранить красоту, а беременным носить с собой листья земляники – тогда и роды пройдут легко.

В этот день стоит зажечь белую свечу. Она принесет успех и благополучие в дом.

Народные приметы на 9 июля

  • Если цветы закрываются днем, то быть дождю.
  • На траве много росы – будет много огурцов.
  • Большое количество ягод предвещает холодную зиму.
  • Если 9 июля идет проливной дождь, значит, осень будет мокрая.
  • Хорошая погода, наступившая в этот день, задержится надолго.
  • Пчелы активно летают? К богатому урожаю меда.
  • Сны с 8 на 9 июля исполнятся скоро. 

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

Дарья ПЕТРОВА

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