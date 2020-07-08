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На Руси в этот день особое внимание уделяли Тихвинской иконе Божией Матери. Также считалось, что к 9 июля начинают поспевать ягоды – рекомендовалось собирать их в лесу.
Что можно и нельзя делать в день Давида
9 июля было принято отправлять женщин в лес, чтобы они собирали поспевшую землянику. Есть ягоды представительницам прекрасного пола до этого момента запрещалось.
Тем, кто хотел разбогатеть, нужно было положить в карман листья ягод, собранных в лесу.
Девушкам советовали умываться росой, чтобы сохранить красоту, а беременным носить с собой листья земляники – тогда и роды пройдут легко.
В этот день стоит зажечь белую свечу. Она принесет успех и благополучие в дом.
Народные приметы на 9 июля
Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на июль для всех знаков зодиака.
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