Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона
Фото: Nikolay Kuznetsov/Russian Look/www.globallookpress.com
Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

На Руси считалось, что в этот день надо вместе со всей семьей провести на сенокосе. Перед выходом в поле люди молились, чтобы погода была хорошая, а сено вкусным и качественным.

Что можно и нельзя делать в день Самсона

10 июля разрешается собирать и засушивать лекарственные растения и травы – они будут максимально полезны.

В этот день принято было приглашать к себе гостей, угощать их и укладывать спать. Считается, что, чем больше ты отдашь, тем больше получишь в будущем.

Сегодня рекомендуется гадать по снам. Хорошие сновидения воплотятся в жизнь, а плохие нет.

Ругаться в день Самсона запрещалось. Также нельзя отказывать в просьбе родственникам.

Народные приметы на 10 июля

  • Если пошел дождь, то пасмурная погода сохранится надолго.
  • Солнце светит ярко, а не небе ни облачка? Значит, тепло задержится на семь недель.
  • Если цветы с утра распустились плохо, то жди ливня.
  • Активно летающие пчелы предвещают засуху.
  • Стрекоза, приближающаяся к людям, предупреждает о плохой погоде.
  • Если на небе появилась радуга, день будет удачным.


Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц для всех знаков зодиака. 

Дарья ПЕТРОВА

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Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

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