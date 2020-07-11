Для наших предков этот день был большим праздником

Все верующие испокон веков 12 июля почитали память преподобных Павла и Петра. Эту дату ждали с нетерпением и считали большим праздником. Именно в этот день заканчивались Купальские праздники и начиналась вторая половина лета.

Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла

Предки считали, что в этот день нельзя играть свадьбы и купаться в море. Также строго запрещалось прикасаться к нитке с иголкой. Традицией этого дня было оставлять недоеденную еду на столе, якобы она предназначалась умершим родственникам. Нельзя было и употреблять спиртные напитки.

Плохой приметой считалось смотреть по сторонам, выходя из дома. Все верующие также в этот день должны были обязательно сходить в храм и помолиться. Еще женщины активно готовили рыбу. Считалось, что такое блюдо на столе принесет в дом добро и счастье.

Кстати, была и такая традиция, как катание на качелях. Предки думали, что, если во время этой забавы человек заплачет – жизнь его будет короткой, засмеется – счастливой.

Народные приметы на 12 июля

Люди верили, если 12 июля кричит ворон – жди беды. Перебежал дорогу заяц, тоже плохо. А вот молчание кукушки значило, что зима будет ранней и холодной.

Предки также верили, если пойдет дождь 12 июля, то урожай будет плохим. Когда же погода, наоборот, была солнечной, это значило одно – год ожидается хороший. И вообще, если ясно весь день, то и оставшееся лето должно радовать хорошей погодой.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп для мужчин и женщин на весь июль.