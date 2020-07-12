Приметы на 13 июля: что нельзя делать в день 12 апостолов

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в день 12 апостолов
Фото: pixabay.com
Наши предки отмечали Макушку лета

На 13 июля выпало сразу два крупных праздника – церковный и народный. По православной традиции, в этот день принято молится 12 апостолам – ученикам Иисуса Христа. В народе же пышно праздновалась Макушка лета. Наши предки верили, что именно в этот придет настоящая жара. 

Что нельзя делать 13 июля

1. Не следует употреблять алкоголь. Вообще лучше отказаться от любых напитков, кроме простой воды. 

2. Лучше избегать шумных компаний. Правильнее всего будет остаться дома и посвятить время духовному очищению. 

3. Важно избегать сквернословия. Брань может навлечь несчастья. 

4. Не следует увлекаться азартными играми. Велик риск потерять все деньги. 

Приметы на 13 июля 

1. Услышать кукушку – к долгому и жаркому лету;

2. Много росы утром – к солнечной погоде;

3. Встретить знакомого в начале дня – к несчастью;

4. Облака желтого цвета по небу плывут – к грозе. 

Ранее "Утро.ру" поделилось гороскопом на июль. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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