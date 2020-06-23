Список церковных праздников на каждый день

"Утро.ру" собрало важные для христиан даты на июль.

7 июля

8 июля

Рождество Иоанна Предтечи. В этот день чтят память пророка, рожденного в семье священника Захарии и его супруги Елизаветы. Иоанн предсказал пришествие Христа. Также святой крестил Спасителя в иорданских водах.

В День Петра и Февронии христиане поминают святых – покровителей семьи.

Несмотря на нападки из-за неравного брака, князь и простая крестьянка жили душа в душу, ни в чем друг друга не упрекая. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и поселились в разных монастырях. Умерли они в один день и час.

Несмотря на то что Петр и Феврония завещали похоронить их в одном гробу, это сочли недопустимым и погребли их по отдельности. Как гласит предание, случилось необъяснимое – тела оказались вместе. Разлучать снова покойных супругов не стали.

11 июля

Заканчивается Петров пост. В 2020 г. он начался 15 июня, а продолжительность его – 27 дней.

12 июля

День Петра и Павла. Православные чтят память о святых апостолах, которые, по церковному преданию, мученически умерли за веру в один день. Петр видел, как Иисус сотворил первые чудеса, был он и свидетелем крестных его страданий. Павел, который был гонителем христиан, после того, как к нему обратился сам Господь, стал учеником Христа.

24 июля

Поминают святую равноапостольную княгиню Ольгу. Христианство она приняла в Константинополе – ее крестил Патриарх Константинопольский Феофилакт. Согласно летописи, это было в 955 году. Княгиня Ольга начала возводить первые христианские храмы на Руси.

28 июля

День памяти святого князя Владимира, обратившего в христианство жителей Киевской Руси в 988 году. Помимо церковного праздника, в России есть и государственная памятная дата – День крещения Руси.

Таков календарь православных праздников на июль 2020 года.