Подробное предсказание на день от астрологов для мужчин и женщин

Луна 18.07.2020 будет находиться в знаке Близнецов. Это означает, что начался удачный период для ведения переговоров, крупных покупок и путешествий. Однако новые дела лучше отложить на будущее.

Овен

Гороскоп на день обещает представителям этого знака хороший день, который рекомендуется провести на природе. Свежий воздух и приятная компания помогут вам отвлечься от проблем. Дела, связанные с финансами, отложите до понедельника.

Телец

Прогноз астрологов говорит о том, что Тельцам стоит быть внимательнее к своему окружению. Возможно, кто-то из ваших знакомых вставляет вам палки в колеса и тайно завидует. Вечер лучше провести с любимым человеком.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов советует им обратить внимание на свое здоровье. 18 июля вам лучше отказаться от вредной еды и алкоголя. Отдохнуть как следует не получится из-за домашних хлопот, но не переживайте – в субботу уйдут финансовые трудности.

Рак

Астрологический прогноз для Раков предвещает трудности, связанные с работой. Вероятно, вы испортите отношения с коллегами или провалите важное дело. Удача отвернулась от вас, однако это не повод отчаиваться. Возьмите себя в руки и продолжайте работать.

Лев

Гороскоп на 18 июля предсказывает Львам романтическое приключение. Вероятно, ваши отношения со второй половинкой станут более теплыми. Если же вы одиноки, то есть все шансы встретить любовь всей жизни. Наслаждайтесь хорошим периодом.

Дева

Плохое настроение Дев легко может испортить все выходные. Поэтому 18.07.2020 гороскоп рекомендует сосредоточиться на хорошем и заранее продумать планы на день, чтобы провести его насыщенно и интересно.

Весы

Представители этого знака весь день будут попадать в неприятные ситуации. Гороскоп на 18 июля для Весов предсказывает проблемы с деньгами, конфликты с окружающими и вероятные проблемы со здоровьем. Лучший способ исправить ситуацию – просто расслабиться.

Скорпион

Черная полоса в жизни Скорпионов закончилась. Звезды предсказывают, что сложности с работой и финансами ушли, а проблема, которая долгое время вас мучила, отступит. В субботу вы имеете полное право повеселиться – вы это заслужили.

Стрелец

Гороскоп на 18 июля для Стрельцов удачный. Вы будете купаться во внимании противоположного пола, а ваша интуиция будет очень сильна. Перед вами также может встать сложный выбор.

Козерог

Для Козерогов суббота будет непростым днем. Отдохнуть, вероятно, не получится, зато вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение. Вечером не забудьте пообщаться с родными – они ждут вашего внимания.

Водолей

Водолеям в первый выходной придется много общаться с окружающими. Попытайтесь взять под контроль свои эмоции и не срывайтесь на близких. Вечер лучше посвятить только себе– займитесь хобби или расслабьтесь в ванне.

Рыбы

Рыбы в выходные будут наслаждаться своими успехами. Вы отлично потрудились на буднях и сегодня будете вознаграждены. Звезды советуют вам сохранять позитивный настрой и делиться им с окружающими.

Таков гороскоп на 18.07.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц.